La agencia Moody's Local México elevó la calificación crediticia de Veracruz y la pasó pasa de A.mx a A+.mx y mejoró su perspectiva a positiva.

Además confirmó en AAA.mx las calificaciones de los 12 créditos bancarios vigentes del Estado de Veracruz.

La agencia explicó que el incremento de la calificación responde al “fortalecimiento sostenido en sus indicadores financieros”.

Mientras que la perspectiva positiva refleja la expectativa de que el Estado continúe registrando “un nivel de liquidez robusto, junto con resultados operativos y financieros positivos”.

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En un reporte, estimó además que durante 2026 y 2027 Veracruz mantendrá balances operativos y financieros positivos, mejorará gradualmente su posición de liquidez.

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Y podrá incrementar la inversión en obra pública sin deteriorar sus principales indicadores crediticios.

En cuanto a los financiamientos contratados por el Gobierno del Estado, la agencia ratificó las calificaciones de los 12 créditos bancarios en AAA.mx.

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El Gobierno del Estado destacó que se trata de una administración responsable de los recursos. Foto: Especiales.

En ese sentido, consideró que los créditos cuentan con mecanismos de respaldo y niveles de cobertura que garantizan una alta capacidad para el cumplimiento de sus obligaciones financieras.

El Gobierno del Estado se congratuló por las calificaciones y considero que representan un reconocimiento a la estrategia financiera orientada al saneamiento de las finanzas públicas.

En un comunicado de prensa, destacó que se trata de una administración responsable de los recursos, el control del endeudamiento y el fortalecimiento de la capacidad financiera del Estado.

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