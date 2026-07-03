Morelia, Michoacán.- A ocho meses de la puesta en marcha del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Gobierno de México informó que la estrategia ha permitido una reducción sostenida de los homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto en la entidad.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia fue puesto en marcha por el Gobierno de México tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, presentó cifras que muestran una disminución del 46% en el promedio diario de homicidios dolosos, al pasar de 4.32 víctimas diarias en enero de 2025, el punto más alto de la serie, a 2.33 durante junio de 2026.

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Violencia en México. Foto: Cortesía

La funcionaria destacó que junio de 2026 fue el mes de junio con menor incidencia de homicidios dolosos desde 2015, y que, en comparación con junio de 2025, la reducción fue de 43%.

Asimismo, explicó que la tendencia anual también refleja una disminución sostenida.

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Después de que los homicidios alcanzaran su nivel más alto en 2021, los registros comenzaron a descender hasta llegar al dato preliminar de 2026, el más bajo de toda la serie histórica. En comparación con 2025, el promedio diario pasó de 3.5 a 2.2 homicidios, lo que representa una reducción del 37%.

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En cuanto a los delitos de alto impacto, Figueroa Franco señaló que el promedio diario registra una baja del 3% respecto a 2025, al pasar de 18.1 delitos diarios al dato preliminar de 2026. De mantenerse la tendencia, este año cerraría con el promedio más bajo de los últimos once años.

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Ramírez Bedolla destaca "resultados muy evidentes"

Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia está dando “resultados muy evidentes” no sólo en materia de seguridad, sino también en educación e infraestructura.

El mandatario estatal agradeció el respaldo del Gobierno federal y destacó programas como las becas Gertrudis Bocanegra, así como las obras carreteras que forman parte del plan, entre ellas la ampliación a cuatro carriles de la autopista hacia Lázaro Cárdenas y la autopista de la exportación entre Uruapan y Zamora.

“Nos queda claro que no estamos solos, estamos bien respaldados por nuestra presidenta”, expresó Ramírez Bedolla al dar la bienvenida a Sheinbaum, quien realiza una gira de trabajo de dos días por Michoacán, que incluye visitas a comunidades como Cherán.

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