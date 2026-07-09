Lejos de abordar el feminicidio de Debanhi Escobar como un relato más del true crime mexicano, "Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?" pone el foco en la búsqueda de justicia que emprendió la familia de la joven y en las irregularidades que, hasta ahora, han impedido esclarecer el caso.

A través de los testimonios de sus padres, abogados, periodistas y otras personas involucradas, el documental reconstruye los hechos ocurridos entre la noche del 8 y la madrugada del 9 de abril de 2022, cuando la estudiante desapareció tras asistir a una fiesta en Nuevo León.

La serie nació de una colaboración entre la familia Escobar y HBO Max. En su momento, Dolores Bazaldúa, madre de Debanhi, explicó que aceptaron participar para responder a las especulaciones que rodearon el caso.

Uno de los aspectos más relevantes de esta producción es que expone las inconsistencias que, afirman, marcaron la investigación desde sus primeras etapas. A partir de documentos, entrevistas y material de archivo se muestra cómo las distintas versiones, los errores en las diligencias y los cambios en las líneas de investigación alimentaron las dudas sobre el manejo del caso.

Dónde ver: HBO Max