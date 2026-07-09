Culiacán, Sin. - Un segundo enfermero fue detenido, en un lapso de veinte días, al concluir su jornada laboral, en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, de nombre Luis Ismael “N”, por el presunto robo de medicamentos especializados para pacientes con problemas cardiacos.

Se conoce que el empleado de la institución médica fue sometido a una revisión por elementos de las fuerzas federales que mantienen seguridad en la institución de salud y se le encontró entre sus pertenencias varias cajas de un medicamento anticoagulante, el cual es utilizado en cirugías.

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Luis Ismael “N”, de 35 años, quien es enfermero del hospital regional número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, fue detenido por los agentes federales, al encontrarle varias cajas de medicamento de alta especialidad, sin que pudiera acreditar su procedencia ya que es de uso exclusivo de la institución médica.

El pasado 19 de junio, Abel Elías “N” de 35 años de edad, originario del municipio de Guasave, con residencia temporal en Culiacán, fue detenido en el interior del mismo hospital al concluir sus labores y ser sometido a una inspección, se le encontró cuatro cajas de un medicamento de alta especialidad.

Cinco días después de su detención, este enfermero volvió a sus labores ya que presuntamente llevaba su proceso judicial en libertad fue asesinado de varios disparos, en la colonia Rosales, muy cerca del Instituto Mexicano del Seguro Social.

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