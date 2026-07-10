Culiacán, Sinaloa 10 de julio de 2026.- La secretaria de turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, anunció la doceava edición del Surutatazo Off Road 2026, la cual se realizará del 14 al 16 de agosto en la sierra de Surutato, ubicado en el municipio de Badiraguato.

Acompañada de la presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, Verónica Avilés Rochin, Sosa Osuna señaló que se espera la asistencia a la edición de este año más de seis mil visitantes.

De igual manera destaco que el Surutatazo Off Road, el cual se realizará en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Sinaloa, se ha convertido en una de las actividades recreativas y turísticas más importantes de Sinaloa.

Lee también Fiscalía de Sonora esclarece homicidios de 3 custodios penitenciarios; cuatro personas han sido procesadas, dos eran objetivos prioritarios

Sosa Osuna refirió que el evento representa una oportunidad de desarrollo económico para la región. Foto: Especial

“El Surutatazo se ha convertido en una de las actividades recreativas más importantes de la región serrana. Para esta edición esperamos contar con la participación de más de seis mil asistentes y entre 2 mil y 2 mil 500 unidades motrices provenientes de diferentes municipios de Sinaloa, incluso de Sonora”, enfatizó la funcionaria.

Sosa Osuna también se refirió a la oportunidad de desarrollo económico que representa para la región este evento turístico anual, que diversifica la oferta turística del estado más allá de sus tradicionales destinos de playa.

[Publicidad]

“Cada visitante representa oportunidades económicas para las familias de Surutato, comercios locales, restaurantes y prestadores de servicios. A la fecha ya hay una ocupación de cabañas del 85 por ciento y desde la secretaría de Turismo seguiremos promoviendo eventos que permitan descubrir las riquezas naturales de nuestro estado y que diversifiquen la oferta turística. Esta visión forma parte del trabajo de nuestra gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde para fortalecer cada uno de nuestros destinos y llevar los beneficios de turismo a más comunidades de Sinaloa”, indicó.

Lee también Joaquín Díaz Mena nombra a nuevo director de Comunicación Social del gobierno de Yucatán; se trata del segundo cambio en esa área

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Sinuhé Téllez López, destacó que para resguardar a los visitantes y a la población local, se ha dispuesto de un gran operativo para que todos disfruten del evento.

[Publicidad]

“Por parte de la secretaria de Seguridad desde ya vamos a realizar recorridos por las carreteras y caminos que llevan a Surutato, para que la gente tenga la confianza y la seguridad de que llegarán con bien al destino. Habrá puestos de inspección ciudadana en los accesos y salidas, y en el lugar del evento, además de control de tránsito para garantizar un buen retorno de los visitantes”, detalló el funcionario estatal.

En el mismo sentido se expresó el titular de Protección Civil, Aurelio Roy Navarrete Cuevas, quien detalló que ya cuentan con una logística adecuada para coadyuvar en las tareas de seguridad y resguardo.

Destacaron que se ha dispuesto de un gran operativo para que todos disfruten del evento. Foto: Especial

Lee también Juez declara culpable a Marlon "N" por el feminicidio de Monserrat en Boca del Río, Veracruz; la mató a golpes en 2021

[Publicidad]

“Es un recorrido de 20 kilómetros y ya tenemos una logística organizada participando con ambulancias, unidades motrices diversas, médicos y paramédicos, siempre atendiendo las instrucciones de nuestra gobernadora Yeraldine Bonilla en lo que se trata de proteger y resguardar a la ciudadanía”, dijo.

En sus respectivas intervenciones, Ismael Ortiz López, presidente del Comité de Turismo de Surutato, y la diputada Verónica Avilés Rochín, coincidieron en hacer un llamado a la ciudadanía que guste del Off Road a acudir a este tradicional evento, y agradecieron el respaldo del Gobierno de Sinaloa para garantizar el éxito del mismo.

El Surutatazo Off Road 2026 tiene programadas actividades a partir del 14 de agosto con el registro de los participantes; el sábado 15 es el recorrido por diversas comunidades y caminos de terracería, para cerrar con una fiesta popular en la Enramada, ya por la noche. El domingo 16 es día libre para visitar los sitios turísticos regionales.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr