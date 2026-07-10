La Fiscalía de Sonora informó que se logró esclarecer el asesinato -en distintos hechos- de tres custodios penitenciarios, en los últimos meses.

Como resultado de las acciones coordinadas entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policia Estatal de Seguridad Pública (PESP) y el apoyo de distintas instituciones de seguridad, fueron capturados Leonel Alejandro “N”, de 31 años, y Jonathan Enrique “N”, de 23.

Ambos son considerados objetivos prioritarios por su probable participación en homicidios cometidos en agravio de custodios penitenciarios en Hermosillo.

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Con estas detenciones, suman cuatro personas procesadas y los tres casos registrados contra personal del Sistema Estatal Penitenciario cuentan con personas detenidas, reafirmando que no habrá impunidad para quienes atenten contra servidores públicos.

Jonathan Enrique “N” enfrenta una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, en agravio del custodio Joaquín “N”, por hechos ocurridos el pasado 2 de julio. Por su parte, Leonel Alejandro “N” es imputado por el homicidio del custodio Julio César “N”, registrado el 22 de mayo.

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Al momento de su detención también fueron aseguradas otras cuatro personas en flagrancia por posesión de narcótico, además de diversos indicios que quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público para el fortalecimiento de las investigaciones.

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Las indagatorias permitieron esclarecer los tres homicidios perpetrados contra personal del Sistema Estatal Penitenciario, logrando la captura y judicialización de los probables responsables. Además, una de las personas detenidas también enfrenta una orden de aprehensión por su probable participación en el homicidio de un guía técnico del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (Itama).

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Asesinatos son respuesta de grupos criminales a medidas implementadas contra la delincuencia

El Comisario General de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Carlos Alberto Flores, señaló que estos ataques constituyen una reacción de grupos criminales ante las acciones implementadas para fortalecer el control, el orden y la gobernabilidad en los Centros de Reinserción Social del estado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, en coordinación con las instituciones de seguridad, reitera que las agresiones contra servidores públicos tendrán una respuesta firme y coordinada.

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En todos los casos registrados existen personas detenidas y procesadas; no habrá impunidad para quienes atenten contra quienes trabajan por la seguridad de las y los sonorenses, comunicó la Fiscalía de Sonora.

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