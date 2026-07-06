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Culiacán, Sin.- El exvocalista del grupo norteño “Los Nuevos Rebeldes”, José Adán “N”, de 25 años de edad, fue asesinado de varios disparos, en el fraccionamiento Stanza Cantabria, en la capital del estado.
La noche del domingo pasado, una hora después de haber concluido el encuentro entre la selección mexicana de futbol e Inglaterra, se reportó a las líneas de emergencia disparos de armas de fuego, en dicho sector de la ciudad.
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Al acudir la policía estatal y el ejército, encontró tirado en la cochera de una residencia de dos plantas, ubicada por la calle Breñavieja, una persona del sexo masculino con impactos de bala, los paramédicos de la Cruz Roja que acudieron al lugar determinaron que este no presentaba signos vitales.
Poco después, familiares de la victima lo identificaron como Jose Adán “N”, de 25 años de edad, de profesión músico, el cual fue en un tiempo vocalista del grupo de corte norteño “Los Nuevos Rebeldes”.
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