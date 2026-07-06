Culiacán, Sin.- A un costado de la carretera que comunica a las comunidades de Agua Blanca-Las Aguamitas, en la sindicatura de Imala, fueron localizados los cuerpos de tres personas del sexo masculino, en proceso de descomposición y una cuarta víctima, recién asesinada, fue descubierta varios metros adelante.

Inicialmente, las autoridades de seguridad y de las fuerzas federales fueron notificados que en esa misma zona, se encontraba el cuerpo de un vecino de esa misma sindicatura, de nombre José Gregorio “N” de 38 años de edad, el cual presentaba huellos de golpes y disparos de armas de fuego.

Familiares de esta víctima que fueron alertadas sobre su muerte violenta acudieron a dar fe de su identidad, sin conocer los motivos por lo que esta fue privada de la vida de varios disparos en ese lugar.

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Poco después, en una inspección del lugar, las autoridades encontraron los cuerpos de tres personas envueltos en lonas y en proceso de descomposición y en una área cercana, se ubicaron restos de ropas tácticas, por lo que se procedió a ser enviados al Servicio Médico Forense para lograr su identificación.

La mañana del viernes pasado, en esta misma zona de Agua Blanca, cerca de la cabecera de la sindicatura de Imala, fue localizada una persona del sexo masculino, muerta a balazos, sin que se conozcan aún su identidad.

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El pasado domingo 28 de junio, en un camino de terracería que comunica con el poblado de Agua Blanca, en la sindicatura de Imala, miembros de un colectivo de búsqueda descubrieron los cuerpos de tres personas del sexo masculino.

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Las víctimas fueron identificadas como Adán “N” de 36 años de edad, vecino de esta zona, Orlando “N” de 16 años, originario de Tamazula, Durango y Jesús Ricardo “N” de 36 años de edad, residencia en Aguas blancas.

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