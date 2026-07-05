La violencia en Sinaloa continúa, cuatro nuevos asesinatos violentos se registraron en los municipios de Culiacán y Navolato. Una de las víctimas quedó muerta a un costado de la entrada a un poblado, sin que los vecinos se percataran de los hechos hasta que fue descubierto el cuerpo.

Según el registro, en los topes de la carretera que conecta al poblado de Los Arredondo, en la sindicatura de San Pedro, Navolato, fue descubierto el cuerpo de una persona del sexo masculino de nombre Jose Joaquín “N” de 48 años de edad.

Esta persona recibió varios disparos de armas de fuego, sin que los vecinos cercanos a donde sucedió el ataque se percataran del hecho, por lo que las autoridades de seguridad recopilan evidencias del asesinato.

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Harol “N” de 19 años de edad, quien llegó a un negocio de lavado de autos, fue atacado a balazos por personas desconocidas, por lo que este falleció en el negocio, denominado autolavado “Los Sauces”, de la colonia del mismo nombre.

Personas armadas que ingresaron a una vivienda en el campo “San Manuel”, en la sindicatura de Aguaruto, en la parte poniente de la capital del estado, acribillaron con armas automáticas a una persona joven, cuya identidad no se dio a conocer.

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Los vecinos que escucharon las fuertes detonaciones de las armas de fuego dieron aviso a las autoridades de seguridad, que acudieron al lugar a brindar ayuda, pero la persona que fue víctima del ataque falleció.

En un camino de terracería que conduce al dique La Primavera, en la salida sur de Culiacán, fue descubierto el cuerpo de una persona joven, de complexión robusta, el cual vestía short y una playera; este presentaba impactos de bala y golpes.

Menor de edad muere en Sinaloa

En un ataque a balazos contra dos jóvenes en un andador del fraccionamiento Infonavit Cañadas, en Culiacán, uno de ellos, de nombre Luis Ángel “N”, de catorce años de edad, falleció luego de ser ingresado al Hospital Pediátrico de Sinaloa, con varias lesiones en el cuerpo.

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Las autoridades de seguridad fueron notificadas de que, frente a una serie de edificios de departamentos por la calle Cerro Pietro, dos jóvenes que platicaban fueron víctimas de un atentado a balazos por personas desconocidas que lograron huir del lugar.

En el lugar de los hechos, el personal de la Cruz Roja brindó los primeros auxilios a Luis Ángel “N”, de catorce años de edad, y a Luis Ángel “N” de 20, los cuales presentaban heridas de bala, por lo que los trasladaron a hospitales distintos de Culiacán.

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Las autoridades del Hospital Pediátrico de Sinaloa notificaron que, a causa de las lesiones de bala que presentaba el menor de edad, este falleció durante la intervención médica, por lo que se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para que abra una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso.

Atacan a agente de investigación

Un agente de investigación de la Fiscalía General del Estado, de nombre Juan José “N”, fue víctima de un atentado a balazos cuando se encontraba en el exterior de un salón de fiestas del fraccionamiento Villa Bonita, en la parte sur de Culiacán, por lo que tuvo que ser auxiliado y trasladado a un hospital.

La agresión provino de dos personas jóvenes que se desplazaban en una motocicleta, los cuales, luego de dispararle en varias ocasiones, lograron huir por la avenida Los Balcanes, sin ser detenidos por las fuerzas federales y estatales que acudieron al sitio del hecho.

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Una de las versiones es que el elemento de investigación presuntamente acudió a un festejo y, cuando salía del salón de fiestas en la madrugada, fue atacado a balazos, por lo que resultó herido en una de sus piernas.

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El personal de la Fiscalía General del Estado que fue notificado sobre este suceso desplegó personal para brindarle ayuda y levantar las actas respectivas sobre el atentado, a fin de investigar el origen del ataque armado e identificar a los responsables.

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La noche del pasado día 29 de junio, en el fraccionamiento Cantera Dos, de la ciudad de Mazatlán, el agente de investigación, con el nombre también de Juan José, fue asesinado de varios disparos, presuntamente al resistirse a ser despojado del vehículo que conducía.

mahc/bmc