Después de los terremotos de 7.2 y 7.5 en Venezuela, ocurridos el pasado 24 de junio y los cuales han dejado un saldo de mil 430 fallecidos y 3 mil 328 heridos, México envió más apoyos, además que los Topos Azteca salieron para auxiliar.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que estrechó colaboración con la Cruz Roja Mexicana y con la aerolínea Volaris con el objetivo de brindar ayuda a las y los venezolanos.

"Esta tarde partió rumbo a Venezuela un equipo de apoyo integrado por 25 especialistas de la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de la Cruz Roja; y de la Brigada de Rescate Internacional Cancún (USAR BRIC), así como un elemento de brigada de los Topos Azteca", indicó dicha dependencia a cargo del canciller Roberto Velasco.

Apoyo de México a Venezuela después de los terremotos de 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio. Foto: X @SRE_mx

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Detalló que esta misión incluye 5 binomios caninos y 3.5 toneladas de equipo y herramientas para las labores de búsqueda y rescate.

"Con ello, México reafirma su solidaridad y compromiso con el pueblo venezolano en estos momentos difíciles", señaló la SRE.

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Apoyo de México a Venezuela después de los terremotos de 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio. Foto: X @SRE_mx

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