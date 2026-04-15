El pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular, además turnó al Ejecutivo Federal, la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual en México, la cual busca fortalecer la industria nacional al garantizar que al menos el 10% de la exhibición en cines sea para películas mexicanas, obliga a las plataformas digitales a reservar espacio destinado a contenido nacional y regula el empleo de inteligencia artificial (IA) en el doblaje.

Durante la sesión ordinaria se aprobó por 87 votos a favor y uno en contra de la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lily Téllez. La nueva ley obliga a las plataformas digitales a incluir secciones dedicadas a producciones mexicanas, y a garantizar accesibilidad lingüística y funcional.

Se busca fomentar el cine independiente y en lenguas originarias, asegurando así que las producciones mantengan al menos el 20% de sus derechos patrimoniales en manos mexicanas.

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Se reforma la ley para proteger el trabajo de los actores de doblaje frente al uso de inteligencia artificial, reconociendo la voz humana como herramienta artística.

Se refuerza el programa de Fomento al Cine Mexicano (FOCINE) con recursos fiscales definidos. Se abroga la antigua Ley Federal de Cinematografía con los fines de adaptarse a los entornos digitales y proteger el patrimonio audiovisual del país.

La presidenta de la Comisión de Cultura, Beatriz Mojica Morga, expuso que dicha ley fortalece al cine mexicano como una actividad cultural y económica de interés público. Esto significa que el Estado asume con mayor claridad su responsabilidad de impulsarlo, no sólo como expresión artística, más bien como motor del desarrollo, de empleo y oportunidades para miles de personas.

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En tribuna, comentó que la nueva ley impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fortalece la presencia del cine mexicano en las pantallas, con reglas claras para su exhibición, buscando condiciones más justas con la finalidad de que nuestras historias tengan espacio, visibilidad y continuidad, debido a que no basta con producir, también es necesario que el público pueda encontrar y disfrutar esas obras.

Asimismo, apuntó la senadora por Movimiento de Regeneración Nacional (Moren)a, se da un paso firme a la protección de nuestro patrimonio, con obligaciones para preservar, restaurar y resguardar las obras cinematográficas y audiovisuales, porque cuidar nuestras imágenes es cuidar nuestra memoria.

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