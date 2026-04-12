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El avance de la (IA) cambió la forma en que consumidores y marcas se relacionan, de acuerdo con la sexta edición del Informe Global de Engagement del Cliente que dio a conocer la plataforma Braze.

El estudio muestra que 78% de los mexicanos cree que la intermediación de la IA, como los resúmenes de búsqueda y los filtros inteligentes de spam, debilita la capacidad de mantener relaciones directas con las marcas. En este contexto, las empresas han apostado por canales conversacionales directos y una mayor transparencia en las interacciones.

Para preservar el componente humano en las interacciones, 52% de los profesionales mexicanos prioriza la transparencia sobre el uso de IA, informando cuando la tecnología está presente en la comunicación.

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Además, 51% ya personaliza mensajes en función de las preferencias y comportamientos de los consumidores, mientras que 50% utiliza storytelling para hacer que las interacciones mediadas por IA sean más atractivas.

Identifica una “brecha de confianza” entre la percepción de las empresas y la experiencia de los consumidores.

Mientras que 93% de los líderes de marketing cree que la IA ayuda a comprender con precisión las necesidades de los clientes, 53% de los consumidores afirma que las marcas logran prever correctamente lo que desean.

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Braze encontró diferencias generacionales en la relación con la tecnología. A escala global, entre los integrantes de la Generación Z, 58% afirma que las recomendaciones hechas por IA frecuentemente los sorprenden con productos que no sabían que querían, porcentaje superior a la tasa global de 40% registrada entre los consumidores en general.

El informe muestra que la gran mayoría de los líderes de marketing planea aumentar sus inversiones en 2026.

En México, 85% de los líderes de marketing considera ampliar sus presupuestos en los próximos 12 meses, y 28% prevé aumentos significativos.

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La confianza está asociada al desempeño reciente de las empresas, pues 78% de las compañías mexicanas afirma haber alcanzado o superado sus metas de ingresos en el último año.

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