Más Información

Clausuran casino en Nuevo Laredo; EU lo liga al Cártel del Noreste

Clausuran casino en Nuevo Laredo; EU lo liga al Cártel del Noreste

Familia pernocta afuera de su casa por afecciones tras fuga de agua en Álvaro Obregón; "mi patrimonio se redujo a basura"

Familia pernocta afuera de su casa por afecciones tras fuga de agua en Álvaro Obregón; "mi patrimonio se redujo a basura"

Agricultura se reúne con el sector de la masa y la tortilla en México; analizan acuerdos para evitar alza en el precio

Agricultura se reúne con el sector de la masa y la tortilla en México; analizan acuerdos para evitar alza en el precio

Expertos ven a Infodemia MX como un órgano de propaganda y sin metodología de verificación; 6 de cada 10 “desmentidos” en 2025 están vinculados a la 4T

Expertos ven a Infodemia MX como un órgano de propaganda y sin metodología de verificación; 6 de cada 10 “desmentidos” en 2025 están vinculados a la 4T

Champions League: Así se disputará la fase de Semifinales

Champions League: Así se disputará la fase de Semifinales

"No hay triunfos para siempre, Verde no debe confiarse": Monreal; reacciona a ruptura de coalición con Morena en SLP

"No hay triunfos para siempre, Verde no debe confiarse": Monreal; reacciona a ruptura de coalición con Morena en SLP

La matriz de la red social recortó mil puestos de trabajo el miércoles alegando que la inteligencia artificial está aumentando la eficiencia en momentos en que intenta ser rentable.

Snap despide a mil empleados y reduce 16% de su plantilla

La reestructuración en Snap afecta aproximadamente al 16% de sus empleados a tiempo completo y supone la eliminación de más de 300 vacantes, indicó el director ejecutivo Evan Spiegel en un comunicado compartido por la empresa.

"Creemos que los rápidos avances de lapermiten que nuestros equipos reduzcan el trabajo repetitivo, aumenten la velocidad y brinden un mejor apoyo a nuestra comunidad, socios y anunciantes", escribió Spiegel.

Lee también

La empresa tecnológica con sede en se suma a una lista cada vez mayor de compañías que están recortando personal mientras exaltan las ganancias de productividad derivadas del uso de la

"Esta es una decisión increíblemente difícil y siento profundamente que algunos de nuestros colegas vayan a dejar la empresa", escribió Spiegel.

Snap prevé recortar más de 500 millones de dólares de sus costos anuales durante la segunda mitad de este año, explicó en el comunicado.

Competencia con Instagram, TikTok y YouTube presiona a Snap

Snap ha pasado por varios recortes de personal en los últimos cuatro años mientras compite con rivales como Instagram, TikTok y YouTube.

Lee también

El fondo activista Irenic Capital Management reveló recientemente una participación del 2,5% en Snap y pidió medidas de austeridad, además de eliminar su unidad de gafas inteligentes "Spectacles".

Las acciones de Snap subieron más de 7,5% luego de conocerse los , pero no recuperaron las pérdidas acumuladas desde comienzos de este año.

La plataforma de seguimiento de recortes de personal Layoffs.fyi informó que más de 72 mil empleados han sido despedidos por casi 90 empresas tecnológicas en lo que va de año.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]