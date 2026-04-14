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El gobernador de California, , convocó para el 18 de agosto las elecciones especiales para cubrir el escaño en el Congreso que dejó vacante el representante , que renunció en medio de serias acusaciones de abuso sexual de varias mujeres.

Este martes se oficializó en el Congreso de Estados Unidos la salida de Swalwell, que había representado un distrito del norte de desde 2013.

Swalwell había anunciado su renuncia ayer lunes, tras abandonar también su candidatura para la gobernación de California, justo cuando era el favorito de las encuestas.

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Newsom se ha apresurado a convocar las elecciones del Distrito 14 para que los demócratas no vean reducidos aún más su número de votos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde son minoría pero han podido bloquear ciertas iniciativas de la Casa Blanca.

La Constitución de los Estados Unidos exige que todos los miembros de la Cámara sean elegidos mediante votación, y no designados, a diferencia del Senado.

Quien sea elegido en agosto tendrá que presentarse nuevamente a las elecciones en noviembre próximo, cuando se elige los miembros de la Cámara de Representantes para un nuevo periodo.

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Las acusaciones contra Swalwell salieron a la luz el viernes pasado cuando al menos cuatro mujeres lo denunciaron por violación y otros tipos de conducta sexual inapropiada, incluyendo el envío de mensajes explícitos o fotos desnudo sin su consentimiento, en historias publicadas por CNN y el San Francisco Chronicle.

Este martes, una quinta mujer acusó al excongresista demócrata de agredirla sexualmente en una habitación de un hotel en 2018 en California, donde ella cree que la drogó, según dijo en una conferencia de prensa en Los Ángeles.

Este martes, también se oficializó la renuncia del congresista Tony Gonzales, republicano por Texas, tras admitir que mantuvo una relación extramatrimonial con una empleada que posteriormente se suicidó.

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gs/rmlgv

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