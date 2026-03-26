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Bruselas.- La Comisión Europea abrió una investigación contra Snapchat para evaluar si esa red social estadounidense cumple con las normas europeas de protección de menores, al sospechar que podrían están expuestos a intentos de captación con fines sexuales, actividades delictivas y productos restringidos por edad.

"Desde el 'grooming' (ciberengaño pederasta) y la exposición a productos ilegales hasta configuraciones de cuenta que socavan la seguridad de los menores, Snapchat parece haber pasado por alto que la Ley de Servicios Digitales (DSA) exige altos estándares de seguridad para todos los usuarios", declaró en un comunicado la vicepresidenta de la Comisión Europea de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen.

En su análisis preliminar, el Ejecutivo comunitario indica que los menores en Snapchat podrían estar expuestos a intentos de captación con fines sexuales, al reclutamiento para actividades delictivas y a contenidos relacionados con la venta de productos ilegales o restringidos por edad, como drogas, cigarrillos electrónicos o alcohol.

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Entre las principales preocupaciones figura la verificación de edad, pues Snapchat se basa en sistemas de autodeclaración insuficientes que, según el Ejecutivo comunitario, podría no impedir el acceso de menores de 13 años ni permitir adaptar la experiencia a usuarios de menos de 17 años.

La Comisión Europea urgió también a PornHub, Stripchat, XNXX y XVideos a implantar sistemas eficaces de verificación de edad que protejan a los menores.
La Comisión Europea urgió también a PornHub, Stripchat, XNXX y XVideos a implantar sistemas eficaces de verificación de edad que protejan a los menores.

La Comisión también cuestiona la configuración por defecto de las cuentas, al considerar que no ofrece un nivel adecuado de privacidad y seguridad.

Por ejemplo, las cuentas de menores pueden ser recomendadas automáticamente a otros usuarios a través de herramientas como 'Find Friends' ("Encuentra amigos"), mientras que las notificaciones están activadas por defecto.

Otro de los focos de la investigación es la posible insuficiencia de los sistemas de moderación de contenidos, que no estarían evitando la difusión de información que facilita la compra de productos ilegales o restringidos, ni impidiendo que menores accedan a ese tipo de contenido, según el primer análisis de la Comisión.

Además, Bruselas sospecha que los mecanismos para denunciar contenidos ilícitos no son fácilmente accesibles ni intuitivos, e incluso podrían incorporar elementos de diseño engañoso conocidos como "patrones oscuros".

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La apertura de este procedimiento permite a la Comisión recabar más pruebas, incluyendo solicitudes de información, entrevistas o inspecciones, y eventualmente adoptar medidas cautelares o sanciones.

También puede aceptar compromisos de la empresa para corregir las deficiencias detectadas.

En paralelo, la Comisión Europea urgió también a PornHub, Stripchat, XNXX y XVideos a implantar sistemas eficaces de verificación de edad que protejan a los menores, tras concluir de forma preliminar que estas plataformas incumplen la Ley de Servicios Digitales de la UE al permitir el acceso de niños a contenidos pornográficos.

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