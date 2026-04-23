Un libro tiene el poder de inspirar, transformar e incluso de provocar la construcción de bibliotecas que, más allá de ser santuarios de conocimiento, pueden ser auténticas joyas artísticas y arquitectónicas.

Este 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro y, para conmemorarlo, Civitatis, plataforma web para reserva de tours y excursiones, propone un viaje por 10 de las bibliotecas más bonitas del planeta.

1. Biblioteca Palafoxiana

En el corazón del centro histórico de Puebla, México, el obispo Juan de Palafox y Mendoza fundó la Biblioteca Palafoxiana en 1649, por lo que es considerada la primera biblioteca pública en América.

Foto: Civitatis

El recinto es, por sí solo, una maravilla: la entrada se compone de un arco labrado, sus pisos se decoran con talavera, hay globos terráqueos antiguos, un retablo dorado con la Virgen de Trapani y 3 niveles estanterías de madera divididas por temáticas y estilos: los primeros 2 son barrocos y el más alto es neoclásico.

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Alberga cerca de 45,000 libros —principalmente del siglo XV al XIX—, entre los que destacan 9 ‘incunables’ como 'Los Nueve Libros de la Historia' de Heródoto (de 1473), y 'La ciudad de Dios' de San Agustín de Hipona (de 1475).

2. Antigua Biblioteca del Trinity College

Entre 1709 y 1732 se levantó la Antigua Biblioteca del Trinity College, uno de los colegios que forman parte de la Universidad de Dublín, la más antigua e importante de Irlanda.

Foto: Civitatis

De exterior neoclásico, lo verdaderamente asombroso está dentro, específicamente en el Long Room, la sala más antigua del recinto. Tiene un alto techo abovedado, bustos de mármol de filósofos y escritores, el arpa de Brian Boru —símbolo de Irlanda—, una copia original de la Proclamación de la República Irlandesa y una colección de 200,000 ejemplares divididos en estanterías de madera que parecen ‘infinitas’.

En total, resguarda cerca de 7 millones de libros —como el Libro de Kells, un manuscrito celta del 800 d.C.—, ya que recibe una copia de toda obra que se escriba en el país y en el Reino Unido.

3. Real Gabinete Portugués de Lectura

En el centro de Río de Janeiro, de 1880 a 1887, un grupo de migrantes portugueses construyeron el Real Gabinete Portugués de Lectura, una biblioteca de estilo neomanuelino —combinación del gótico y renacentista—, inspirada en la arquitectura del Monasterio de los Jerónimos de Belem, en Lisboa.

Foto: Civitatis

Dentro, hay 3 niveles con estanterías y balcones completamente de madera, pilares y columnas talladas o con incrustaciones doradas, mesas para lectura, bustos de escritores portugueses, pinturas, el Altar a la Patria y un tragaluz de hierro, del que cuelga un candelabro.

Custodia aproximadamente 350,000 libros, incluida la colección de literatura portuguesa más grande fuera de Portugal.

4. Abadía de Admont

Inmersa en los Alpes austriacos y en las faldas del Parque Nacional de Gesäuse, la Abadía de Admont data del 1074 de nuestra era, aunque su biblioteca —uno de sus principales tesoros— fue terminada en 1776.

Foto: Civitatis

Es una obra de arte de estilo barroco, con un par de pisos con estanterías blancas, decoradas con balcones de herrería y detalles dorados, 60 ventanales, esculturas en madera, piso de mármol con dibujos geométricos y 7 imponentes frescos que decoran el techo.

Por sus 70,000 libros, es la biblioteca monástica más grande del mundo. Además, cuenta con más de 1,000 manuscritos (desde el siglo VIII) y ejemplares incunables (del siglo XVI).

5. Biblioteca General Histórica de Salamanca

¿Sabías que la Universidad de Salamanca es la más antigua de España y la cuarta de Europa? Sus instalaciones son verdaderas joyas arquitectónicas e históricas, incluida la Biblioteca General Histórica, fundada en 1254, siendo la primera biblioteca universitaria en el continente.

Foto: Civitatis

Ha experimentado varios cambios a lo largo del tiempo, por lo que el actual recinto muestra influencias góticas en la fachada y barrocas en los 2 niveles de estanterías de madera labrada.

Su colección rebasa los 60,000 volúmenes —escritos entre 1501 a 1830—, 3,000 manuscritos y 487 libros incunables, estos últimos colocados en una sala especial y restringida, donde hay estantes con pinturas y un sistema de barrotes de metal y muebles del siglo XVII.

6. Biblioteca Pública de Nueva York

Dentro del Bryant Park de Manhattan se encuentra la Biblioteca Pública de Nueva York, un bello edificio llamado Stephen A. Schwarzman, construido en 1911 por el estudio Carrère y Hastings.

Foto: Civitatis

De estilo beaux arts, la estructura es de mármol y cuenta con una escalinata principal custodiada por un par de esculturas de leones: Patience y Fortitude.

Por dentro, está decorada con estantes de madera, mesas de roble, candelabros gigantes, ventanales de arco y un techo artesonado con frescos, particularmente en la Rose Main Reading Room.

Aunque la colección completa consta de más de 53 millones de ejemplares —siendo la segunda biblioteca más grande de Estados Unidos—, el edificio principal tiene unos 2.5 millones de ellos.

7. Biblioteca George Peabody

Continuamos en Estados Unidos, en el barrio histórico de Mount Vernon, Baltimore. A se construyó en 1878 la Biblioteca George Peabody, un impresionante edificio estilo neogriego con pisos de mármol blanco y negro, 5 pisos con estanterías y balcones de hierro forjado, columnas festoneadas y un techo con un tragaluz de vidrio esmerilado.

Foto: Civitatis

Diseñada por el arquitecto Edmund G. Lind, quien la calificó como una ‘catedral de libros’, cuenta con una colección de 300,000 ejemplares, la mayoría obras del siglo XIX, con temas variados como religión, arte, arquitectura, topografía e historia británica y estadounidense, ciencia, geografía, exploración y viajes.

Entre sus libros más destacados, se encuentran primeras ediciones de Edgar Allan Poe, Charles Darwin, Nathaniel Hawthorne, Herman Melville, de Don Quijote y L'Encyclopédie de Diderot.

8. Biblioteca Pública de Stuttgart

Al sur de Alemania, la Biblioteca Pública de Stuttgart dista de los sitios antes mencionados, pues se trata de un recinto moderno y de estilo minimalista contemporáneo, obra del arquitecto coreano Eun Young Yi.

Foto: Civitatis

Inaugurada en 2011, es un gigantesco cubo de hormigón gris, decorado con ventanas geométricas de vidrio esmerilado que se iluminan en las noches.

Por dentro, nueve plantas completamente blancas están llenas de estanterías del mismo color, escaleras con grabados de citas literarias famosas y un óculo en el techo, similar al del Panteón de Roma.

Tiene más de 2 millones de libros y aproximadamente 500,000 archivos y recursos multimedia.

9. Biblioteca Nacional de Austria

Uno de los principales tesoros de Viena es el Hofburg o Antiguo Palacio Imperial de la dinastía Habsburgo, el cual se divide en varias secciones, destacando la Biblioteca Nacional de Austria, heredera de la Biblioteca Imperial, del siglo XVI.

Foto: Civitatis

Se encuentra dentro de un edificio barroco construido entre 1723 y 1726 por el arquitecto Johann Bernhard Fischer von Erlach. El complejo es muy vistoso y elegante, aunque el punto más llamativo es la Sala Imperial, con estanterías de madera, esculturas y pilares de mármol y una cúpula de 70 metros de altura con un fresco apoteósico del emperador Carlos VI.

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Es la biblioteca más grande de Austria con más de 12 millones de libros y objetos de gran valor, como manuscritos del siglo IV, mapas del siglo XVI, globos terráqueos antiguos, papiros del siglo XV a.C., partituras originales de grandes compositores, obras incunables y una gran colección de material relacionado al esperanto y otros idiomas ‘planificados’.

10. Biblioteca Joanina

La ciudad portuguesa de Coímbra presume una de las bibliotecas más elegantes y decoradas del mundo: la Biblioteca Joanina, construida en 1728 con un estilo que mezcla el barroco y el rococó.

Foto: Civitatis

Dividida en 3 salas separadas por imponentes arcos de mármol con detalles en pan de oro, tiene un par de niveles de estanterías de maderas exóticas brasileñas con pinturas al estilo chinoiserie, frescos en el techo y un enorme retrato del rey Juan V de Portugal, realizado por el artista italiano Domenico Duprá.

Resguarda cerca de 200,000 obras, principalmente libros científicos de los siglos XVI al XVIII, los cuales son curiosamente ‘protegidos’ por una colonia de murciélagos que habita en su interior, quienes cada noche devoran insectos que podrían dañarlas.

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