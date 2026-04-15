Por todo el mundo hay estadios legendarios y muy atractivos, ya sea por su diseño arqutiectónico o por las hazañas que en ellos se vivieron, como el Allianz Arena en Alemania, el Estadio Metropolitano y el Santiago Bernabéu en España, el Wembley en Inglaterra, La Bombonera en Argentina, Maracaná en Brasil y San Siro en Italia.

En un mundo donde la arquitectura los estadios deportivos apuesta por diseños futuristas, hay casos excepcionales, como el Pancho Arena: para muchos, es uno de los estadios de futbol más bonitos del mundo parecerse una catedral o un castillo medieval.

¿Dónde está Pancho Arena, uno de los estadios más bonitos?

El estadio Pancho Arena se encuentra en el pequeño pueblo de Felcsút, una villa rural del Valle de Vál, a unos 40 minutos en auto de la ciudad de Budapest, capital de Hungría.

Foto: Stötzer Balázs. Unsplash

Este país de gran tradición e historia futbolera, es conocido principalmente por las hazañas que consiguió su selección nacional entre los años 30 y 60 del siglo XX: 3 medallas de oro olímpicas (1952, 1965 y 1968), 2 subcampeonatos de la Copa del Mundo (1938 y 1954) y un tercer puesto en la Eurocopa (1964).

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Hungría ha sido un gran semillero de leyendas, como Ferenc Puskás, estrella mundial, considerado el mejor jugador en la historia de este país; László Kubala, Flórián Albert y Sándor Kocsis, así como Dominik Szoboszlai, actual jugador del Liverpool, por mencionar algunos.

¿Cómo es el Pancho Arena, uno de los estadios de futbol más bonitos?

El estadio Pancho Arena —nombrado así en honor a Ferenc Puskás, apodado ‘Pancho’ durante su estadía en el Real Madrid— fue construido entre 2012 y 2014 y es la ‘casa’ de la Puskás Akadémia Football Club, academia y club de futbol profesional que compite en la máxima categoría del futbol húngaro.

Foto: Puskás Akadémia

Si bien la construcción fue terminada por el arquitecto Tamás Dobrosi, es obra de Imre Makovecz, reconocido por ser un gran exponente de la arquitectura orgánica.

El estadio es pequeño, apenas para 3,500 personas —Felcsút tiene una población de 1,800 habitantes—, aunque es un recinto categoría II por la UEFA, gracias a comodidades como una zona VIP con 420 asientos, palcos, 5 estaciones de transmisión televisiva, sala de conferencias, zona de medios para 70 personas y hasta un departamento de rehabilitación.

Foto: Puskás Akadémia

Sin embargo, lo verdaderamente llamativo del estadio Pancho Arena está en su diseño.

Por fuera, tanto la estructura principal como las entradas para aficionados y a la academia de futbol recuerdan una iglesia de estilo medieval: con postes angulares, torres con tragaluces y revestidas de bronce y cubiertas curvas y/o escalonadas de pizarra.

En 2016, el sitio web FutballsTopTen nombró al estadio Pancho Arena como el más bonito del mundo.

En su interior, diversas columnas con arcos de hormigón le dan la vuelta al recinto para sostener el techo de vigas de madera entrelazadas, como si fueran troncos y ramas simétricas.

Hay quienes dicen que estas bóvedas de abanico recuerdan bosques petrificados o la arquitectura en templos antiguos.

Foto: Puskás Akadémia

Por las noches, dentro de estas complejas estructuras se encienden luces de tonalidades naranjas, amarillas o verdes que crean un bonito juego de sombras, lo que le da un aspecto aún más singular.

El hotel a un lado del estadio Pancho Arena

El estadio Pancho Arena está rodeado de amplios campos, canchas de futbol que pertenecen a la academia del equipo local, casas y el Hotel Pancho, un gran edificio con el mismo estilo arquitectónico del estadio.

Foto: Hotel Pancho

Ofrece 35 habitaciones de lujo; un restaurante; área de wellness con piscina techada, sauna finlandés, terraza, baño de vapor y un menú de tratamientos.

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Las tarifas por noche para 2 personas son de, aproximadamente, 200 euros ($4,067 pesos mexicanos).

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