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Londres. La cadena pública británica BBC recortará en torno a un 10 % de su plantilla de unos 2 mil 500 trabajadores en un periodo de tres años para reducir costes, informan este miércoles los medios británicos.
El personal de la corporación de radiotelevisión fue informado de los planes en una teleconferencia en la tarde de hoy, sin que por el momento se sepan los detalles de las unidades o secciones donde recaerán los recortes, considerados los mayores desde 2011.
La noticia se conoce antes de que el 18 de mayo asuma el cargo de director general de la emisora el exdirectivo de Google, Matt Brittin, que sustituirá a Tim Davie, quien dimitió tras la polémica por la edición manipulada de un discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
ss
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