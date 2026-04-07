El gobierno británico bloqueó el permiso de viaje del rapero estadounidense Kanye West al Reino Unido, según confirmaron este martes fuentes gubernamentales a la cadena pública británica BBC.

La decisión de vetar la entrada al país al artista, que tenía previsto actuar en el festival Wireless de Londres entre el 10 y el 12 de julio, se basó en que su presencia "no sería beneficiosa para el bien público", según precisó el Ministerio del Interior británico (Home Office) a la BBC.

West ha suscitado la polémica en los últimos días, después de que múltiples asociaciones y voces de la política británica pidieran prohibirle la entrada al Reino Unido debido a su historial de comentarios antisemitas y de que varias empresas como Pepsi retirasen su patrocinio al festival londinense tras conocerse su participación.

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