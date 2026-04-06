Varios políticos y asociaciones de la comunidad judía han pedido al Gobierno británico prohibir la entrada al Reino Unido de Kanye West para participar en un festival en julio, debido a su historial de antisemitismo.

La Campaña contra el antisemitismo instó este lunes al Ejecutivo a denegar los permisos al también conocido como Ye, después de que, a raíz de la polémica, empresas como Pepsi y Diageo retiraran su patrocinio del Wireless Festival, que se celebra del 10 al 12 de julio en Londres.

El propio primer ministro, Keir Starmer, condenó en un artículo en "The Sun" que los organizadores hubieran invitado al rapero de 48 años, luego de que en varias ocasiones se proclamó simpatizante de Hitler y del nazismo.

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El líder laborista consideró "profundamente preocupante" que West, que actuó por última vez en el Reino Unido en 2015, hubiera sido contratado como cabeza de cartel "a pesar de sus anteriores comentarios antisemitas y su elogio del nazismo".

También el alcalde londinense, Sadiq Khan, criticó las declaraciones del músico y subrayó que el ayuntamiento no participa en la organización del festival de rap y R&B.

Varios políticos de todos los partidos reclamaron, en las últimas horas, prohibir la entrada del rapero al país, mientras que el ministerio del Interior indica que aún no ha recibido ninguna solicitud.

La diputada laborista Rachael Maskell afirmó que "no se le debe dar una plataforma" y el líder del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey, pidió vetarlo porque "hay que ponerse más duro contra el antisemitismo".

La dirigente conservadora, Kemi Badenoch, dijo que "no hay que dar voz a personas que hacen declaraciones antisemitas o que difunden cualquier contenido que incite a la violencia y al odio contra los judíos".

West sacó el año pasado la canción "Heil Hilter" de apología al dictador, además de vender camisetas con símbolos nazis, y fue suspendido de X varias veces en 2022 por sus comentarios ofensivos.

El pasado enero, el estadounidense se disculpó mediante un anuncio en el "Wall Street Journal", donde dijo que "no era nazi ni antisemita" y atribuyó su comportamiento a un episodio bipolar que le había "destrozado la vida".

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