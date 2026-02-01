Más Información

Romero Tellaeche y revendedores de boletos de BTS, derrotados; Kanye West… ¿redimido?: memes de la semana

Romero Tellaeche y revendedores de boletos de BTS, derrotados; Kanye West… ¿redimido?: memes de la semana

La piel de leopardo, un ensayo de Gabriel Bernal Granados

La piel de leopardo, un ensayo de Gabriel Bernal Granados

El terror de las puertas: adelanto de novela de Ethel Krauze

El terror de las puertas: adelanto de novela de Ethel Krauze

“Siempre es buena noticia que un clásico se convierta en best seller”: entrevista a José María Micó

“Siempre es buena noticia que un clásico se convierta en best seller”: entrevista a José María Micó

El Bach se tiñó de púrpura encendida

El Bach se tiñó de púrpura encendida

"Las novelas pueden cambiar sociedades": Jennifer Clement

"Las novelas pueden cambiar sociedades": Jennifer Clement

La reprueba la comercialización de mercancía no oficial con en los conciertos de en la Monumental Plaza de Toros, donde varias playeras y sudaderas tenían estampadas .

A través de redes sociales, la representación diplomática manifestó su rechazo a la venta de playeras y sudaderas que exhibían esvásticas acompañadas del nombre artístico de Kanye; "Ye".

En su pronunciamiento, la embajada calificó este tipo de expresiones como una “retórica dañina” que “causa un daño real”, por lo que solicitó que la distribución de dichos artículos se cancelara de inmediato.

Lee también:

"La mercancía vendida ayer fuera de un concierto en la Ciudad de México de Ye (antes conocido como Kanye West) es un recordatorio contundente de cómo los símbolos y mensajes antisemitas siguen circulando mucho después de que una retórica dañina ha sido expresada y normalizada", señala el comunicado.

La embajada mostró preocupación porque los hechos tuvieran lugar en el marco del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

"Es profundamente inquietante, esta semana está destinada a la memoria, la responsabilidad y la claridad moral, no a la normalización del odio", puntualizó.

El señalamiento surgió luego de que asistentes y usuarios en redes sociales compartieran imágenes de la mercancía, lo que generó indignación y reavivó la polémica en torno a las posturas públicas del rapero, ahora conocido como Ye.

Lee también:

La controversia no es nueva

En 2025, durante la transmisión del Super Bowl LIX, Ye difundió un anuncio de 30 segundos en el que promocionó su sitio web, Yeezy.com. Usuarios que ingresaban a la página detectaron que el producto principal a la venta era una camiseta blanca con una esvástica negra, con un precio de 20 dólares, lo que provocó una ola de críticas y rechazo.

Horas más tarde, la tienda fue retirada de la plataforma y un vocero explicó que el sitio fue eliminado debido a que “no realizaba prácticas comerciales auténticas e infringía nuestros términos”, según declaraciones recogidas por "The New York Times".

Posteriormente, Ye reapareció en redes sociales con publicaciones en las que se autodenominó abiertamente nazi y expresó admiración por Adolf Hitler. Estas declaraciones derivaron en la suspensión de su cuenta en X y provocaron un amplio repudio por parte de la comunidad judía y del público en general.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Rey Carlos ordena a Kate Middleton resolver el problema entre William, Meghan y Harry lo antes posible. Foto: (Photo by Chris Jackson / POOL / AFP) / AP Photo/Matt Dunham, FILE

Rey Carlos ordena a Kate Middleton resolver el problema entre William, Meghan y Harry lo antes posible

El adiós a Pedro Torres: productor que marcó una era en Televisa con Big Brother México y fue pareja de Lucía Méndez. Foto: Pedro Torres /IG /Lucía Mendez /IG

El adiós a Pedro Torres: productor que marcó una era en Televisa con Big Brother México y fue pareja de Lucía Méndez

Maribel Guardia dispuesta a “mantener a su nieto”; revelan que Imelda Tuñón pidió el divorcio a Julián Figueroa. Foto: FERNANDA ROJAS /EL UNIVERSAL / Tomada de Instagram @imetunon

Maribel Guardia dispuesta a “mantener a su nieto”; revelan que Imelda Tuñón pidió el divorcio a Julián Figueroa

Impacta exactor de ‘Alfalfa’ en ‘Pequeños traviesos’: abandonó la actuación para vivir “en la pobreza” con su familia. Foto: X/YouTube

Impacta exactor de ‘Alfalfa’ en ‘Pequeños traviesos’: abandonó la actuación para vivir “en la pobreza” con su familia

Heidi Klum. Foto: EFE

Heidi Klum presume lencería al atardecer y deslumbra con abrigo blanco abierto

Ángela Aguilar ‘se mete’ en la controversia y acompaña a Nodal en concierto con su violinista. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / EFE

Ángela Aguilar ‘se mete’ en la controversia y acompaña a Nodal en concierto con su violinista

[Publicidad]