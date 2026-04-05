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Luego de que fuera confirmado como parte del festival británico Wireless, los gigantes de las bebidas Pepsi y Diageo decidieron retirar su patrocinio.

El rapero estadounidense de 48 años, conocido ahora como Ye, tiene previsto presentarse las tres noches del festival, esto, a pesar de las críticas que ha recibido en los últimos años por sus posturas antisemitas.

Organizaciones civiles han pedido al gobierno de Reino Unido que prohíba la entrada de West al país.

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Un portavoz de Pepsi, principal patrocinador del festival, afirmó que la marca "ha decidido retirarse", sin dar más explicaciones.

Las marcas Johnnie Walker y Captain Morgan, de Diageo, estaban programadas para ser marcas asociadas, pero también se bajaron del evento.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, expresó su rechazo a las presentaciones de West; incluso, calificó como preocupante la contratación del también empresario.

"(Es) profundamente preocupante que Kanye West haya sido contratado para actuar en Wireless pese a sus anteriores comentarios antisemitas y celebración del nazismo", dijo al periódico "The Sun".

La gira de West por Europa ya había causado controversia. En Francia, el alcalde de Marsella dijo que el rapero "no es bienvenido".

En mayo de 2025, West lanzó la canción "Heil Hitler", que fue prohibida en las principales plataformas de streaming, aunque después se dijo arrepentido por su actitud y declaraciones.

El festival Wireless se llevará a cabo en julio próximo. Hasta ahora, Live Nation, empresa organizadora, no ha hablado al respecto.

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