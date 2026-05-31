Toluca se convirtió en el invitado más reciente al Mundial de Clubes 2029. Los Diablos Rojos derrotaron 6-5 a los Tigres en la tanda de penaltis, y de esta forma conquistaron la Concacaf Champions Cup para lograr el boleto al torneo de la FIFA.

La llegada del equipo de Antonio Mohamed a este "nuevo" torneo fue sufrida, ya que en el partido frente a los felinos se fueron hasta los tiempos extras para, posteriormente, vencerlos desde los 11 pasos.

Además de conseguir su pase al certamen que se celebra dentro de tres años, el Toluca consiguió ser campeón de la Concacaf por tercera ocasión en su historia y rompió una racha de 23 años sin conseguirlo.

Lee también Marcelo Flores queda fuera del Mundial 2026 con Canadá por lesión

Ese mismo sábado 30 mayo, pero más temprano, el PSG de Francia ganó la Champions League al vencer en penaltis al Arsenal de Inglaterra. Sin embargo, el cuadro parisino ya tenía asegurado su lugar en el torneo internacional al ganar la Copa de Europa el año pasado.

Hasta este punto, México puede presumir que tiene a dos representantes de los siete clasificados hasta el momento. Cruz Azul se ganó el pase al derrotar al Vancouver Whitecaps de la MLS en 2025.

Los clasificados al Mundial de Clubes 2029 al momento