El desperdicio de alimentos es un desafío de magnitudes considerables que afecta tanto al medio ambiente como a la seguridad alimentaria mundial.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), una tercera parte de todos los alimentos producidos a nivel global termina en la basura, lo que equivale a mil 300 millones de toneladas anuales. Ante este panorama, adoptar hábitos de consumo responsable y técnicas de conservación adecuadas se vuelve una necesidad imperante para los hogares contemporáneos.

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10 claves para conservar tus alimentos adecuadamente

Para lograr una gestión eficiente de los recursos, especialistas internacionales sugieren integrar las siguientes pautas en la rutina diaria:

Planificar las compras: Realizar un inventario previo y una lista basada en menús semanales evita la adquisición impulsiva de insumos que no se consumen.

Realizar un previo y una lista basada en menús semanales evita la adquisición impulsiva de insumos que no se consumen. Elegir productos "feos": Comprar frutas y verduras con formas irregulares reduce el desperdicio en las tiendas, pues conservan el mismo valor nutricional que las piezas estéticas.

Comprar y verduras con formas reduce el desperdicio en las tiendas, pues conservan el mismo valor nutricional que las piezas estéticas. Diferenciar el etiquetado : Es vital distinguir la "fecha de caducidad" (límite de seguridad) de la "fecha de consumo preferente" (límite de calidad óptima).

: Es vital distinguir la "fecha de caducidad" (límite de seguridad) de la "fecha de consumo preferente" (límite de calidad óptima). Regular la temperatura: Mantener el refrigerador por debajo de los 5°C ayuda a frenar la proliferación de microorganismos patógenos.

Mantener el refrigerador por debajo de los 5°C ayuda a frenar la proliferación de microorganismos patógenos. Aplicar el sistema PEPS: Colocar los alimentos más antiguos al frente de la despensa y los nuevos al fondo asegura que se utilicen antes de su deterioro.

Colocar los alimentos más antiguos al frente de la despensa y los nuevos al fondo asegura que se utilicen antes de su deterioro. Separar por tipos: Evitar el contacto entre frutas que emiten gas etileno y vegetales sensibles previene la maduración acelerada y la putrefacción.

Evitar el contacto entre frutas que emiten gas etileno y vegetales sensibles previene la maduración acelerada y la putrefacción. Congelar excedentes: El uso del congelador permite detener el proceso de descomposición de carnes, panes y hortalizas por periodos prolongados.

El uso del permite detener el proceso de descomposición de carnes, panes y hortalizas por periodos prolongados. Reutilizar sobras : "Convertir los sobrantes en la comida del día siguiente es una de las formas más creativas de ahorro (señalan expertos de la FAO)".

: "Convertir los sobrantes en la comida del día siguiente es una de las formas más creativas de ahorro (señalan expertos de la FAO)". Aprovechamiento integral : Utilizar tallos, cáscaras y hojas para caldos o infusiones reduce el volumen de residuos orgánicos generados.

: Utilizar tallos, cáscaras y hojas para caldos o infusiones reduce el volumen de residuos Almacenamiento seco: Guardar granos y enlatados en lugares frescos, oscuros y sin humedad garantiza su estabilidad a largo plazo.

Descubre qué hacer para que tu cena de Navidad no genere desperdicios. Foto: Pexels

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Impacto ambiental y beneficios del consumo consciente

National Geographic destaca que el desperdicio de comida también implica el desperdicio de los recursos naturales utilizados en su producción, como el agua y la tierra. Al optimizar la conservación en el hogar, no solo se genera un ahorro económico directo para las familias, sino que se disminuye la emisión de gases de efecto invernadero producidos por la descomposición de materia orgánica en los vertederos.

"Ser un héroe de la alimentación significa valorar el trabajo de los productores y los límites de nuestro planeta (según indica la FAO en sus guías de sostenibilidad)".

Al implementar estas diez claves, el consumidor transforma su relación con la comida, pasando de un modelo de descarte a uno de aprovechamiento máximo, esencial para enfrentar los retos alimentarios del futuro inmediato.

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