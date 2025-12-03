Más Información

Ernestina Godoy va "sin tregua a la corrupción" en la FGR; "donde la justicia no se negocie", afirma

Ernestina Godoy, nueva titular de la FGR; rinde protesta ante el Senado

Senado recibe iniciativa para jornada laboral de 40 horas; buscan una vida laboral más "justa y digna", dice Laura Itzel

Fentanilo del CJNG y Cártel de Sinaloa, menos potente y puro: DEA; presión a cárteles obliga a cambiar sus prácticas comerciales

Cruz Azul vs Tigres EN VIVO - Semifinal de Ida - Apertura 2025 - Liga MX

Sheinbaum crea consejo para promoción de inversiones con empresarios; se reunirán periódicamente, informa

Zacatecas.- Los cuatro de San Luis Potosí que enfrentarán un juicio procesal en Zacatecas por delitos vinculantes a la desaparición forzada de personas, fueron vinculados a proceso.

Los policías María “N”, José “N”, Etelberto “N” y Roni “N”, fueron detenidos el pasado 23 de noviembre en territorio zacatecano cuando transitaban en un vehículo que no contaba con ningún rótulo de alguna corporación de seguridad, cuyo vehículo al ser inspeccionado por policías de Zacatecas detectaron que tenía rastros de sangre.

Lee también

Por esa razón se les relaciona con el abandono de que minutos antes habían sido localizado en un camino de terracería del municipio de Villa de Cos, ubicado en la zona limítrofe con San Luis Potosí.

El fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho Osnaya, exhortó a los dos gobiernos de ambas entidades a terminar con el dilema y no se polaricen a qué entidad le corresponde contabilizar los cuerpos, sino que se deben centrar en la para dar respuestas a los familiares de las víctimas y dar con los responsables de los homicidios.

