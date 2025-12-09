Más Información

La activista Diana Luz Vázquez aseguró que el hermano del presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Raymundo Chagoya, enfrenta acusaciones por estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyteo).

Porfirio Chagoya, quien se desempeñaba como subdirector del plantel del Cecyteo ubicado en el municipio de Etla, acosó a más de 20 estudiantes quienes decidieron hacer una denuncia pública y difundir los mensajes por WhatsApp que les enviaba a sus chats personales.

Diana Luz recordó, además, que Porfirio Chagoya – hermano de Raymundo Chagoya – es un deudor alimentario porque continúa sin pagar el retroactivo de la pensión a la madre de uno de sus hijos; y también adeuda la pensión para su hijo desde el mes de agosto de 2025.

“El presidente municipal en Oaxaca, Raymundo Chagoya, solapa y encubre a su hermano deudo alimentario Porfirio Chagoya que sigue debiendo pago retroactivo de pensión alimenticia. Ahora también es un acosador de alumnas del Cecyteo y él, guarda silencio una vez más. Asqueroso… La familia del deudor alimentario y acosador sexual le buscan siempre chambas pero lo terrible del caso es que lo envían como depredador de alumnas al Cecyteo. Qué desastre y qué peligro para las alumnas”, señaló.

La directora general del Cecyteo, Blanca Martínez, informó a través de sus redes sociales que el Departamento Jurídico de la institución activó el protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y/o acoso en la administración pública estatal.

“No encubrimos a nadie, se atiende como es debido”, aseguró la funcionaria estatal.

Hasta el momento se ha informado de manera extraoficial que Porfirio Chagoya fue cesado de su cargo como subdirector del plantel del Etla.

