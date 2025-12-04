La Policía capitalina emitió el “Protocolo para la prevención y atención del hostigamiento sexual, acoso sexual y otras violencias sexuales en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC)” para combatir estas conductas al interior de la corporación.

De acuerdo a la SSC los objetivos del protocolo son establecer las consideraciones básicas para implementar acciones que lleven a la prevención y atención del acoso y hostigamiento sexual en la Secretaría.

Así como crear un proceso de actuación para atender las denuncias por conductas constitutivas de violencias sexuales y promover una cultura de cero tolerancia a estas acciones.

SSC emite protocolo para prevenir y atender las violencias sexuales dentro de la corporación. Foto: Especial.

Asimismo, la Policía busca difundir las vías de denuncia interna para atender las agresiones de género, así como implementar programas de capacitación que promuevan la igualdad sustantiva y la no violencia hacia las mujeres.

Con la puesta en marcha de este protocolo se desea garantizar todos los derechos de los servidores públicos que se encuentren en una situación de acoso, hostigamiento o violencia sexual, afirmó la SSC.

La Secretaría informó que se llevarán a cabo acciones de prevención como:

La capacitación y formación continua con base a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.

Se divulgarán documentos que faciliten la información y existencia del protocolo y sus características, así como el sitio electrónico donde podrá descargarse.

Se elaborarán campañas para explicar el contenido del acuerdo, así como los derechos y obligaciones de los integrantes de la SSC, además de las sanciones y responsabilidades establecidas.

Y se brindará capacitación sobre el contenido del protocolo para los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Por su parte, la Dirección Ejecutiva de la Unidad Especializada de Género dará atención integral y especializada a las mujeres, sean ciudadanas o policías, víctimas de violencia de género por parte de personal policial, aseguró la SSC.

El “Protocolo para la prevención y atención del hostigamiento sexual, acoso sexual y otras violencias sexuales en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México” fue publicado en la Gaceta Oficial capitalina el pasado 2 de diciembre y entró en vigor al día siguiente de su publicación.

