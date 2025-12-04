El próximo año los capitalinos podrán acceder a descuentos en el pago de predial, servicio de agua y multas de tránsito en la Ciudad de México, como parte de un plan de regularización con beneficios fiscales, contemplado en el Paquete Económico de 2026.

En el caso del impuesto predial, se contempla un descuento del 100% en multas y recargos, en todos los rangos, es decir, sin importar el predio, con lo que se prevé beneficiar a 2.4 millones de cuentas de la CDMX, adelantó el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton.

“Para aquellas cuentas que están en los rangos de la gente que tiene las propiedades con menor valor en la ciudad, hay 834 mil cuentas que se podrán beneficiar de una cuota única especial, que permitirá cubrir o eliminar los adeudos, siempre y cuando se encuentren al corriente con la boleta actual; en el caso de viviendas, con mil pesos y en el caso de pequeños comercios, con 2 mil pesos”, dijo.

Para ejemplificar este beneficio, el secretario explicó el caso de una vivienda con valor catastral de 124 mil pesos con un adeudo de 10 mil 967 pesos, al que se le pediría un pago único de mil pesos, con lo que estaría obteniendo un beneficio de 9 mil 967 pesos.

“Es decir, no tendría ya que cubrir eso, con tal de que esté al corriente; que eso es muy importante: que esté al corriente con su boleta predial vigente”, dijo.

Señaló que en el caso de pequeños comercios que tengan un adeudo “por ejemplo, de 47 mil pesos, que es un caso real, con un pago fiscal único de 2 mil pesos, se pondría al corriente y obtendría un beneficio de 45 mil 523 pesos”, dijo.

Asimismo, indicó que habrá reducción de hasta 90% en multa principal de infracciones de tránsito, aunque advirtió que esto no incluye aquellas relacionadas con carriles confinados, hechos con lesiones ni que estén vinculadas a delitos.

Por otro lado, el secretario anunció que se plantea la condonación del 100% del adeudo por los derechos de agua, con la intención de que la gente se regularice.

“También en el caso de los derechos de agua, vamos a invitar a la gente a regularizarse. Nosotros estamos incrementando la base contributiva. No los impuestos, no estamos incrementando impuestos, no estamos incluyendo nuevos impuestos. O sea, estamos incrementando la base contributiva, para que más personas contribuyan a la ciudad con la parte justa, dando estos beneficios fiscales”, indicó.

