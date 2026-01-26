Más Información

Temax, Yucatán.- En un caso que ha causado indignación en Yucatán, un grupo de sujetos, algunos en , obligaron a un toro a beber cerveza en el interior de una cantina en este municipio.

Estos hechos fueron captados durante la fiesta patronal del municipio, donde se observó al animal rodeado de personas en estado de ebriedad.

Hay que señalar que la vaquilla fue arrastrada al interior del establecimiento, situación que ha generado críticas por el .

Hay que señalar que durante las fiestas tradicionales de este municipio yucateco se realiza la llamada “Temaxeada”, en la que se sueltan toros por la calles para diversión de los asistentes, donde también se consumen grandes cantidades de cerveza.

