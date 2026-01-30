Senadores y diputados federales del PRI realizan a puerta cerrada su reunión plenaria para definir su agenda legislativa de cara al próximo periodo de sesiones en donde se prevé un rechazo absoluto a la reforma electoral de Morena y de la presidenta Claudia Sheinbaum que aseguran busca desaparecer a la oposición en México.

En la sede nacional del PRI y encabezados por su líder, Alejandro Moreno y el coordinadores, Manuel Añorve y Rubén Moreira, se prevé que analicen y aprueben su agenda legislativa.

Carolina Viggiano, senadora, expuso que serán dos días de trabajo. “En nuestra reunión plenaria previo al segundo periodo de sesiones ordinarias, abordaremos temas clave como Seguridad.

Lee también Sheinbaum reacciona a orden de Trump sobre aranceles por envío de petróleo a Cuba

Asimismo, economía, perspectiva de género, inteligencia artificial, sistema electoral, sector agropecuario y renegociación del T-MEC.

Se prevé un pronunciamiento contra la reforma electoral por parte de Alejandro Moreno quien ha dicho que es “preocupante, alarmante y grotesca” la idea de eliminar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr