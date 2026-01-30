Más Información

Vinculan a proceso a “El Botox” por homicidio de líder limonero Bernardo Bravo; le dictan prisión preventiva oficiosa

Vinculan a proceso a “El Botox” por homicidio de líder limonero Bernardo Bravo; le dictan prisión preventiva oficiosa

Identifican a célula de "Los Chapitos" como responsable de ataque armado a diputados de MC; legisladores son custodiados en hospital

Identifican a célula de "Los Chapitos" como responsable de ataque armado a diputados de MC; legisladores son custodiados en hospital

ICE mantiene recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos"; "debe ser considerado armado y peligroso"

ICE mantiene recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos"; "debe ser considerado armado y peligroso"

Expareja de "La Tuta" busca registrar nombre del narcotraficante ante el IMPI; será usado en películas, libros y diversos artículos

Expareja de "La Tuta" busca registrar nombre del narcotraficante ante el IMPI; será usado en películas, libros y diversos artículos

Sheinbaum reacciona a orden de Trump sobre aranceles por envío de petróleo a Cuba; "podría desencadenar una crisis humanitaria"

Sheinbaum reacciona a orden de Trump sobre aranceles por envío de petróleo a Cuba; "podría desencadenar una crisis humanitaria"

Defensa anuncia cambios en mandos de alto nivel; Enrique Martínez López será el segundo del general Trevilla Trejo

Defensa anuncia cambios en mandos de alto nivel; Enrique Martínez López será el segundo del general Trevilla Trejo

Senadores y diputados federales del realizan a puerta cerrada su para definir su agenda legislativa de cara al próximo periodo de sesiones en donde se prevé un rechazo absoluto a la reforma electoral de Morena y de la presidenta que aseguran busca desaparecer a la oposición en México.

En la sede nacional del PRI y encabezados por su líder, y el coordinadores, Manuel Añorve y Rubén Moreira, se prevé que analicen y aprueben su agenda legislativa.

Carolina Viggiano, senadora, expuso que serán dos días de trabajo. “En nuestra reunión plenaria previo al segundo periodo de sesiones ordinarias, abordaremos temas clave como Seguridad.

Lee también

Asimismo, economía, perspectiva de género, inteligencia artificial, sistema electoral, sector agropecuario y renegociación del T-MEC.

Se prevé un pronunciamiento contra la reforma electoral por parte de Alejandro Moreno quien ha dicho que es “preocupante, alarmante y grotesca” la idea de eliminar la autonomía del Instituto Nacional Electoral ().

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]