El Instituto Nacional Electoral (INE) organizó un recorrido en las instalaciones de la sede nacional para intentar despejar dudas con respecto a las nuevas medidas de seguridad que han sido instaladas en oficinas y áreas comunes del instituto, sin precisar hasta el momento el costo total de la compra de torniquetes, plumas vehiculares y cámaras de videovigilancia.

Fotos: Gabriel Pano El Universal

El recorrido fue encabezado por José Alberto Pérez de Acha, encargado de la unidad técnica de servicios de informática del INE, y Ofelia Sánchez Frías, jefa de Seguridad del INE, quienes no acudieron información financiera del proyecto a la mano, pero respaldaron la compra con el hecho de que desde hace 15 años el Instituto no modernizaba sus equipos de seguridad.

Sánchez Frías especificó que se renovaron equipos de seguridad en ocho inmuebles del INE en la Ciudad de México y en 32 Juntas Ejecutivas de los estados.

“No podemos seguir registrando todo en papel, tiene que haber un tema de seguridad, no tenemos que esperar a que ocurra un incidente grave. Esto tiene también un ámbito preventivo (…) No se trata de una vigilancia particular para un tema particular, no es nada extraño ni fuera de lo común esta actualización”, dijo Sergio Uzeta, encargado de la Coordinación de Comunicación Social del INE.

¿Qué renovó el INE?

Durante el recorrido, los funcionarios del Instituto especificaron cuatro áreas en donde se instalaron nuevos equipos de vigilancia y seguridad para la entrada a oficinas particulares.

El primero de ellos es la Torre I o puerta peatonal del conjunto ubicado en Viaducto Tlalpan 100, donde se instalaron plumas en entrada y salida de vehículos, se cambiaron los torniquetes de seguridad de la entrada y se instalaron cámaras nuevas en forma de burbuja.

En el edificio donde está Oficialía de Partes, se instalaron torniquetes en el lobby, entre la zona de cajeros y el paso a las oficinas administrativas. En el edificio A, donde están las oficinas de los consejeros, también se colocaron torniquetes en el lobby y nuevas cámaras en los pasillos.

En la Sala de Prensa había dos cámaras, ante supuestas sustracciones de equipo de cómputo que hubo en el pasado, pero se instalaron dos nuevas “porque había puntos ciegos”, según informó Sánchez Frías.

La jefa de Seguridad del INE tuvo una contradicción durante el recorrido: primero afirmó que no se instalaron nuevas cámaras, pues se hizo el nuevo sembrado en el mapa de sembrado anterior, pero al referir las dos nuevas posiciones de cámaras de videovigilancia en la Sala de Prensa del Instituto, admitió que hubo algunas nuevas instalaciones.

