Desde hace 10 años, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha colaborado en la identificación de 277 mil 003 personas desaparecidas y no identificadas, a través de sus sistemas automáticos de Identificación Biométrica y de Identificación de Huellas Dactilares.

En este tiempo, el INE ha recibido 101 mil 451 solicitudes para la identificación de personas desconocidas (no identificadas), de las que en 36 mil 83 se han obtenido respuestas con al menos un registro para efectuar identificaciones, lo cual representa el 35.56 %.

Durante la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión del Registro Federal de Electores del 2026, se presentó el Informe de los resultados y el estado que guarda la firma de los Convenios para la identificación de personas a través del método de biometría y colaboración para la localización de personas desaparecidas, con corte al 31 de diciembre de 2025.

En el documento se establece que, desde el año 2016, el INE ha fortalecido su compromiso en la colaboración de búsquedas de personas desaparecidas o no localizadas, con el método de biometría, mediante la suscripción de 43 convenios de colaboración con entes federales y estatales.

El objetivo de estos convenios, según destaca el documento, es establecer los mecanismos de coordinación y colaboración para realizar la confronta de información, a efecto de lograr la identificación de personas no localizadas o desconocidas, mediante sus huellas dactilares o biométricos susceptibles de ser analizados.

Estos convenios permiten retribuir a la sociedad la confianza que deposita en el INE al entregar sus datos para obtener su credencial para votar, reconocida ésta como el medio de identificación primordial de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos, debido al grado de certeza con el que cuentan los instrumentos electorales.

Respecto de los trabajos para coadyuvar en la localización de personas desaparecidas, en los que las búsquedas se realizan por medio de datos generales: nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento y CURP, para las 441 mil 709 solicitudes recibidas se han obtenido 240 mil 920 respuestas con al menos un registro de identificación, lo que representa el 54.54 % de los casos.

Es necesario precisar que, para la confirmación de la identidad no basta que un perito confirme la coincidencia de las huellas dactilares, sino que se requiere la actuación de otras autoridades para localizar a los familiares o conocidos de la persona, a fin de que ésta pueda ser plenamente identificada y se confirme si fue reportada como desaparecida o no localizada.

Estas acciones repercuten directamente en el Padrón Electoral, que tiene 102.39 millones de registros vigentes con 10 huellas dactilares; por lo que se consulta en las búsquedas un universo adicional de 4.62 millones de registros que se han dado de baja por pérdida de vigencia.

En el mismo sentido, considerando que la CURP es un elemento para identificar a la ciudadanía por parte de las comisiones Nacional y estatales de Búsqueda de Personas, al 31 de diciembre de 2025 se cuenta con 102.31 millones de registros con ese dato, lo cual representa el 99.92 % del Padrón Electoral.

