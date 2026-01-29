Más Información

Nueva compra masiva del libro "Grandeza" de AMLO, ahora para diputados; Arturo Ávila regala ejemplar a morenistas

Nueva compra masiva del libro "Grandeza" de AMLO, ahora para diputados; Arturo Ávila regala ejemplar a morenistas

Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto

Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto

Trump dice que habló con Sheinbaum de la frontera, combate al narcotráfico y comercio; "México tiene una líder maravillosa"

Trump dice que habló con Sheinbaum de la frontera, combate al narcotráfico y comercio; "México tiene una líder maravillosa"

Diputados de MC baleados continúan hospitalizados; Sergio Torres está delicado, pero estable y Elizabeth Montoya perdió un ojo

Diputados de MC baleados continúan hospitalizados; Sergio Torres está delicado, pero estable y Elizabeth Montoya perdió un ojo

Buscan a 10 trabajadores de mina en Concordia; Fiscalía de Sinaloa investiga desaparición y despliega operativo

Buscan a 10 trabajadores de mina en Concordia; Fiscalía de Sinaloa investiga desaparición y despliega operativo

Tripulación de Tren Interoceánico no activó válvula de emergencia; transporte no contaba con velocímetro, señala dictamen de la FGR

Tripulación de Tren Interoceánico no activó válvula de emergencia; transporte no contaba con velocímetro, señala dictamen de la FGR

Las y los realizarán su Reunión Plenaria, este viernes 30 y sábado 31 de enero, encabezados por su dirigente nacional, , y la secretaria general, Carolina Viggiano Austria, así como los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados, , y en el Senado de la República, Manuel Añorve.

El encuentro, previo al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, se llevará a cabo en la sede nacional del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, en donde definirán los temas de su Agenda Legislativa para los trabajos parlamentarios que inician este 1 de febrero.

En un comunicado, el PRI informó que entre los temas de interés que abordarán se encuentran: seguridad, economía, finanzas públicas, así como la problemática en salud, educación y el campo.

Lee también

La y sus legisladores ratificaron su compromiso “para atender las necesidades de las y los mexicanos y construir una alternativa sería frente a los grandes problemas nacionales”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]