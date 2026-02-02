Más Información

La Secretaría de Marina () convocó a las personas con 60 años o más a participar en el XVIII Concurso Nacional Literario Memorias de “La Vejez y la Mar” 2026.

Esto con el fin de fomentar y participar en actividades socioculturales y cívicas en aspectos relacionados con el medio ambiente marítimo; así como efectuar acciones en beneficio de la seguridad y bienestar de los diferentes sectores de la población.

La dependencia señaló que este concurso tiene como objetivo motivar a los adultos mayores para que expresen su sentir y percepción respecto del mar, fomentar el interés por las actividades marítimas y navales.

La convocatoria esta abierta del 2 de febrero hasta el 23 de marzo.

El tema principal de la obra literaria se centrará en el mar, la conciencia ecológica-marítima y el cuidado del medio ambiente, en cualquiera de sus diferentes aspectos y manifestaciones.

Los concursantes participarán con un sólo escrito, deberán ser aficionados, no profesionales en el género literario establecido y no tener publicada ninguna obra.

Los ganadores del primer lugar se harán acreedores a un viaje a la Ciudad de México y al Puerto de Veracruz, en compañía de una persona mayor; además recibirán un diploma, obras literarias, souvenirs de la y un regalo sorpresa.

También se enviarán premios a los segundos y terceros lugares en el interior de la República Mexicana.

Los resultados del certamen se publicarán a través de la página de internet de la Secretaría de Marina en la dirección a más tardar el 3 de abril de 2026.

