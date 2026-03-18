El viernes 13 de marzo, Sergio Mayer anunció su reincorporación a la Cámara de Diputados, para terminar con la licencia que solicitó para participar en un reality show.

En entrevista, esta mañana, ofreció una disculpa por dejar su labor legislativa para participar en el proyecto televisivo.

“Estoy consciente que, seguramente, fue políticamente incorrecto, y lo reconozco y ofrezco una disculpa, sin embargo, el ingreso que tuve por entrar a la Casa fue moralmente y legalmente obtenido”, dijo.

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Sin embargo, no descartó volver a pedir licencia y dejar a su suplente, Luis Morales, si es que se le presenta una nueva oportunidad de participar en otro proyecto similar al reality show.

“Sería ver a futuro, no sé, yo estoy bien consciente de las decisiones que tomo, y también soy responsable de ellas, y sería hipócrita decirte que no, no lo sé”, expresó.

Mayer aseguró que la Comisión de Honor de Morena no le notificó que tenía que comparecer ayer, por lo que negó que los haya dejado “plantados”.

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“Yo no fui o no he sido notificado oficialmente. Entonces, yo no estuve presente porque nadie me ha notificado absolutamente nada, todo lo que me he enterado es a través de las redes o los medios. Yo estaré pendiente de lo que resuelvan o lo que digan, y seré respetuoso de lo que ellos determinen, de acuerdo a los documentos de Morena”, dijo.

🗣️ "Estoy consciente de las decisiones que tomo... todos tenemos intereses personales"



En su regreso a San Lázaro, Sergio Mayer respondió ante cuestionamientos sobre volver a pedir una licencia para futuros proyectos.



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Finalmente, refirió que si Morena determina terminar con su afiliación, que lleva apenas cinco meses, aceptará la decisión.

“Me llama la atención que hablen de una expulsión por un tema, y no lo minimizo, es un tema que evidentemente tiene que hablar, pero hablar de una expulsión me parece, cuando hay cosas un poquito demasiado más graves… Si la imagen de Sergio Mayer daña justamente la imagen de Morena, o fui violatorio de los estatutos de Morena, pues están en todo el derecho, yo no puedo argumentar absolutamente nada, asumiré el costo político y social que de ello salga”, manifestó.

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