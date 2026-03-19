El Gobierno de la Ciudad de México informó que ante la manifestación de maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) prevista para este jueves a las 9 horas, en las inmediaciones de la Torre del Caballito, se invita a las y los ciudadanos a tomar precauciones.

Asimismo se pide a los transeúntes y automovilistas a organizar sus tiempos de traslado con anticipación.

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El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) recomienda a quienes pasan por la zona usar como alternativas viales el Circuito Interior, la avenida Chapultepec, el Eje 1 Norte y el Eje Central Lázaro Cárdenas.

También se recomendó estar pendiente de las cuentas en redes sociales del Centro de Orientación Vial y de la SSC para tener información en tiempo real sobre las afectaciones a la circulación.

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