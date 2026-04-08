Una camioneta particular cayó en una zanja donde se realizan trabajos de sustitución de drenaje en calles de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. El incidente ocurrió la madrugada del miércoles sobre la calle Rafael Reyes, en la colonia Santa Martha Acatitla.

De acuerdo con reportes de servicios de emergencia, el vehículo —de color blanco— terminó dentro de una excavación de aproximadamente seis metros de largo por cinco de profundidad. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades al percatarse de que el conductor permanecía dentro de la unidad tras el percance.

Al sitio acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil, así como paramédicos, quienes realizaron maniobras para rescatar tanto al conductor como a la camioneta. También se contó con el apoyo de una grúa para retirar el vehículo de la zanja.

Lee también Dos accidentes en transporte público dejan 13 heridos

Tras ser valorado por personal médico, el conductor, un hombre de aproximadamente 35 años de edad, fue diagnosticado con intoxicación etílica; sin embargo, fue reportado clínicamente estable y sin lesiones de gravedad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL