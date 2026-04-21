La alcaldía Benito Juárez participó en la inauguración de la Expo Energía Nacional 2026, realizada en el World Trade Center, consolidándose como un actor clave en la promoción de soluciones energéticas sustentables, innovación tecnológica y desarrollo económico.

Este encuentro reunió a líderes, especialistas y empresas del sector bajo el lema "Energía que impulsa el cambio", destacando el papel estratégico de la energía en el futuro del país.

En representación del alcalde, el jefe de Gabinete, Bernardo Lartigue, encabezó la participación de la demarcación, donde dio la bienvenida a empresarios, expertos y representantes del sector energético, subrayando la importancia de generar sinergias entre gobierno, industria y sociedad para construir un modelo más eficiente, inclusivo y sostenible.

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“Este encuentro no es una simple exposición industrial; es un nodo de convergencia estratégica. En Benito Juárez entendemos que la energía no es un concepto técnico, es la infraestructura de lo posible. Sin energía no hay industria, pero sin visión política no hay destino”, enfatizó.

Asimismo, hizo un llamado a anticipar el futuro energético desde lo local, apostando por la innovación, la transparencia en la información hacia la ciudadanía y el impulso de tecnologías como la energía fotovoltaica para transformar el consumo en las ciudades.

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La Expo Energía 2026 se posiciona como una plataforma de intercambio de conocimiento, donde se abordan temas clave como energías renovables, eficiencia energética, seguridad eléctrica, automatización, electromovilidad y nuevas tecnologías aplicadas al sector. Durante tres días, especialistas compartirán experiencias y avances que contribuyen a fortalecer el sistema energético nacional frente a los desafíos globales.

En el contexto actual, marcado por retos globales en materia energética, México cuenta con un amplio potencial en energías renovables gracias a su ubicación geográfica y recursos naturales. La transición hacia un modelo más sustentable implica no solo inversión pública y privada, sino también el fortalecimiento de normas, innovación tecnológica y una mayor conciencia sobre el uso eficiente de la energía en todos los sectores.

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JACL/ cr