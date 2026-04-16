Toluca, Méx.— Por cinco semanas seguidas en el municipio de Toluca se han registrado lluvias atípicas; ante esta situación la Dirección de Protección Civil municipal mantiene un monitoreo en las zonas altas con el fin de evitar cualquier incidente entre las más de 80 familias que viven en la periferia de Paseo Matlazincas.

“Sin embargo dentro de esa particularidad si han sido notificadas en su mayoría obviamente en alcance a todos los eventos que hemos tenido y derivado de lo que ya comentaba nuestro presidente también en función de lo que nos está especificando datos de riesgo es para evitar precisamente situaciones de peligro para las mismas familias”, indicó Juan Carlos Yáñez Rodríguez, coordinador de PC y Bomberos Toluca.

Las zonas más vulnerables a los deslizamientos y donde ya existe asentamiento urbano son: La Teresona, San Luis Obispo, Zopilocalco y Santiago Miltepec.

“(...) El departamento de sistema integral de riesgos se ha dado la tarea precisamente de estar monitoreando tanto las laderas, la parte del Verdiguel, los puntos de encharcamientos, los puntos de inundación que tenemos ya previstos entonces hasta ahorita hemos tenido un buenos resultados y todas las partes que he mencionado se encuentran pues muy bien”, señaló Yáñez Rodríguez.

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