En medio de acusaciones por parte de la familia del imputado sobre su inocencia y de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) sobre las pruebas que hay en su contra, este miércoles se tiene prevista la audiencia para determinar si Juan Jesús “N” es vinculado a proceso o no por el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar.

“No se trata sólo de un dato, sino de un conjunto de pruebas que nos permitieron presentar ante el juez su probable participación”, dijo la fiscal capitalina Bertha Alcalde en conferencia de prensa, realizada la tarde del lunes 20 de abril.

Afirmó que se tiene acreditado que Juan Jesús “N” tenía el control total de acceso al inmueble, el estacionamiento y el sistema de cámaras de videovigilancia que fue desconectado de forma deliberada en cuatro ocasiones durante el 15 de abril y madrugada del día siguiente.

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La desconexión de las cámaras, dijo la fiscal, se podía hacer únicamente desde la caseta de vigilancia del edificio de avenida Revolución, colonia Nonoalco. Y aseguró que en la caseta hay un tapanco, donde hallaron restos de sangre.

Entre otros elementos, se mencionó la localización de prendas de la víctima en diversas partes del edificio, sus teléfonos celulares, su bolsa y cartera, esta última en el bote de basura de la caseta.

La familia de Juan Jesús ha afirmado que el vigilante es inocente, y presentó un video de una de las cámaras de vigilancia de uno de los elevadores del inmueble, donde señalan a un sujeto, quien aparece besando y tocando a una joven, lo que realizó en diversas ocasiones.

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Sin embargo, sobre la grabación, la fiscal señaló que el hombre que allí aparece no estaba en el momento en que Edith entró al edificio.

Cabe señalar que la defensa legal del detenido de 24 años de edad sumó al abogado Jesús Briones.

Indagan trata

Este lunes la fiscal capitalina confirmó que se abrió una carpeta de investigación por el delito de trata de personas para investigar posibles casos en el inmueble donde se encontró el cuerpo de Edith.

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“Decir que estos señalamientos nos los estamos tomando de manera muy seria, tan es así que abrimos ya una carpeta de investigación en la Fiscalía de Trata de Personas que puedan indagar si es que hubiera otras actividades delictivas ya sea vinculadas o no; en ambos casos tenemos la obligación de investigar, relacionadas con este inmueble”, subrayó.

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