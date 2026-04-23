Un guardia de seguridad de aproximadamente 60 años fue encontrado sin vida al interior de un edificio ubicado sobre la avenida Ámsterdam, en la colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc, luego de que su compañero de relevo lo hallara inconsciente durante el cambio de turno.

De acuerdo con los primeros reportes, policías auxiliares fueron alertados de que dentro de uno de los departamentos de la unidad habitacional se encontraba un hombre mayor aparentemente inconsciente, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de servicios de emergencia.

Minutos después, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas acudieron al inmueble y, tras revisar al hombre, confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Los socorristas señalaron que la causa de la muerte sería determinada por las autoridades, aunque a simple vista no se observaron huellas de violencia.

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Tras la confirmación del fallecimiento, elementos policiacos acordonaron la zona mientras peritos y personal ministerial realizaban las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del deceso.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió dentro del inmueble donde el vigilante perdió la vida.

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