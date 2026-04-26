La alcaldía Xochimilco celebró el Día del Niño con un gran desfile de globos gigantes que llenó de color, música y alegría las calles de la demarcación, en un evento pensado especialmente para las infancias y sus familias.

Una muñeca de trapo, un dinosaurio, un auto, una pelota, un ajolote y una estrella fueron algunas de las figuras que formaron parte de los nueve globos monumentales que recorrieron la zona, partiendo desde la gasolinera de Nativitas hasta llegar al Deportivo Xochimilco, donde culminó el evento.

Entre globos y risas, Xochimilco celebra el Día del Niño; familias disfrutan desfile y actividades. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL.

A lo largo del recorrido, niñas y niños acompañados de sus familias observaron los globos con entusiasmo, mientras el ambiente se llenaba de risas, colores y música, creando una experiencia festiva que marcó el inicio de los festejos por el 30 de abril.

Al finalizar el desfile, en la plancha del deportivo, cientos de familias se reunieron para continuar con la celebración; los globos fueron expuestos para que los asistentes pudieran apreciarlos de cerca, mientras se ofrecían actividades como juegos inflables, juegos de feria, música y espectáculos dirigidos al público infantil.

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La alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, explicó que la jornada fue diseñada con el objetivo de colocar a las infancias en el centro de este tipo de eventos y fomentar espacios de convivencia familiar.

"El objetivo es disfrutar y celebrar a las personitas más importantes de las familias mexicanas, de las familias de la Ciudad de México, que son los niños", señaló.

Entre globos y risas, Xochimilco celebra el Día del Niño; familias disfrutan desfile y actividades. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL.

Durante el evento también se presentó el proyecto Demon Hunters, dirigido al público infantil, el cual, explicó la alcaldesa, fue pensado en conjunto con su hija desde hace varios meses como una propuesta creativa enfocada en niñas y niños.

Camacho destacó que este tipo de actividades no solo buscan entretener, sino también generar reflexión sobre la importancia de garantizar espacios adecuados para el desarrollo de las infancias.

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“Esta reivindicación nos viene muy bien para comprender, analizar y, sobre todo, centrar en el discurso a los infantes”, afirmó.

Subrayó que esta fue la primera vez que se realizó un desfile de este tipo en la demarcación, lo que generó incertidumbre sobre la respuesta del público.

Entre globos y risas, Xochimilco celebra el Día del Niño; familias disfrutan desfile y actividades. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL.

Explicó que no esperaban la gran cantidad de asistentes que se dieron cita desde temprana hora para disfrutar del evento.

"La verdad es que como nunca se había hecho en la Ciudad de México, no teníamos la cantidad de familias que íbamos a recibir, pero fueron bastantes", comentó.

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La alcaldesa inauguró el desfile vestida como Blanca Nieves, a bordo de un carro alegórico con forma de chinampa, donde repartió dulces a niñas y niños que se acercaban a saludarla.

Explicó que eligió ese personaje por el mensaje de empoderamiento que transmite la nueva versión del cuento, con la intención de que las niñas puedan identificarse con una visión más actual.

Entre globos y risas, Xochimilco celebra el Día del Niño; familias disfrutan desfile y actividades. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL.

“Es relevante que todos puedan comprender que esta visión de los niños, estos espacios, tienen que estar completamente dirigidos a ellos, a las infancias”, puntualizó.

Celebran asistentes

Entre los asistentes se encontraba Roberto César Rodríguez, quien acudió junto a su hija Ivanna desde la alcaldía Venustiano Carranza para disfrutar del evento.

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El padre de familia explicó que decidieron llegar desde temprano para aprovechar todas las actividades disponibles y evitar las aglomeraciones.

“Vinimos desde temprano para que disfrutara todo; le gustó mucho el globo del ajolote y el juego de las tazas”, comentó.

Entre globos y risas, Xochimilco celebra el Día del Niño; familias disfrutan desfile y actividades. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL.

Durante su visita, ambos recorrieron los distintos espacios instalados en el deportivo, donde además de los juegos, pudieron adquirir antojitos y dulces.

“Compramos algodones de azúcar y unas papas, todo para que ella se la pasara bien en su día”, agregó Rodríguez.

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Por su parte, Ivanna expresó su emoción por el desfile y las actividades, destacando que fue una experiencia divertida y diferente.

La niña mencionó que le gustaría que el evento se repitiera el próximo año, ya que disfrutó tanto de los juegos como del recorrido de los globos.

Entre globos y risas, Xochimilco celebra el Día del Niño; familias disfrutan desfile y actividades. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL.

Otra de las asistentes fue Monserrat Romero, quien acudió con su hija Aletina para celebrar juntas el Día del Niño en este evento organizado por la alcaldía.

Monserrat explicó que se enteraron del desfile a través de redes sociales, lo que las motivó a asistir y vivir la experiencia.

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“Vimos el anuncio y decidimos venir. Nos llamó mucho la atención lo de los globos gigantes y la verdad es que superó nuestras expectativas”, señaló.

Comentó que para ella es importante que existan este tipo de espacios donde las niñas y niños puedan convivir, divertirse y salir de la rutina diaria.

Entre globos y risas, Xochimilco celebra el Día del Niño; familias disfrutan desfile y actividades. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL.

Además, destacó que el ambiente familiar y la organización del evento permitieron que se sintieran seguras y cómodas durante toda la jornada.

Aletina, por su parte, compartió que su parte favorita fue ver los globos de cerca y poder subirse a algunos de los juegos.

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“Me gustaron mucho los globos, estaban enormes, y también los juegos. Quiero volver el próximo año”, expresó.

Entre globos y risas, Xochimilco celebra el Día del Niño; familias disfrutan desfile y actividades. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL.

Monserrat consideró que este tipo de iniciativas deberían replicarse en otras alcaldías, ya que fomentan la convivencia y fortalecen los lazos familiares.

Con este desfile, la alcaldía Xochimilco marcó el inicio de los festejos por el Día del Niño, apostando por actividades recreativas que priorizan el bienestar y la felicidad de las infancias.

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