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Personal de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México realizó operativos, durante los últimos dos fines de semana, en hoteles con el objetivo de constatar que los establecimientos cuenten con los permisos necesarios para su operación y brinden tanto a la ciudadanía como a quienes visitan la capital.

En estas labores participaron de manera conjunta personal de Gobierno, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

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Los operativos se desplegaron en la alcaldía Cuauhtémoc, en las colonias Tabacalera, Doctores y Obrera, así como en la , en la colonia Santa Anita, donde se obtuvo como resultado la suspensión de tres establecimientos y la verificación de cuatro más.

Estas acciones tienen como finalidad garantizar que los establecimientos de alojamiento operen conforme a la normatividad vigente, evitando irregularidades que puedan afectar la seguridad, la certeza jurídica y las condiciones en las que se prestan los servicios de hospedaje en la ciudad.

La supervisión permanente de este tipo de espacios permite detectar oportunamente , así como asegurar que las personas usuarias reciban un servicio adecuado, en condiciones seguras y dentro del marco legal.

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