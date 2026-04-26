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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas altas para la tarde de este lunes 27 de abril.
Las demarcaciones con alerta son:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Tláhuac
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
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Lo anterior porque se pronostican temperaturas máximas de 30 a 32 grados Celsius entre las 14:00 y las 18:00 horas de mañana.
Ante esto, se recomienda a la población:
- Usar bloqueador solar
- Vestir ropa de colores claros
- Utilizar gafas de sol y sombrero o gorra
- También se sugiere evitar comer en la vía pública, ya que los alimentos se descomponen rápidamente.
- Asimismo, evitar exponerse al sol por tiempo prolongado.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la SGIRPC.
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