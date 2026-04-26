La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas altas para la tarde de este lunes 27 de abril.

Las demarcaciones con alerta son:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

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Lo anterior porque se pronostican temperaturas máximas de 30 a 32 grados Celsius entre las 14:00 y las 18:00 horas de mañana.

Ante esto, se recomienda a la población:

Usar bloqueador solar

Vestir ropa de colores claros

Utilizar gafas de sol y sombrero o gorra

También se sugiere evitar comer en la vía pública, ya que los alimentos se descomponen rápidamente.

Asimismo, evitar exponerse al sol por tiempo prolongado.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la SGIRPC.

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