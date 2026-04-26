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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por pronóstico de temperaturas altas para la tarde de este lunes 27 de abril.

Las demarcaciones con alerta son:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Miguel Hidalgo
  • Tláhuac
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

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Lo anterior porque se pronostican temperaturas máximas de entre las 14:00 y las 18:00 horas de mañana.

Ante esto, se recomienda a la población:

  • Usar bloqueador solar
  • Vestir ropa de colores claros
  • Utilizar gafas de sol y sombrero o gorra
  • También se sugiere evitar comer en la vía pública, ya que los alimentos se descomponen rápidamente.
  • Asimismo, evitar exponerse al sol por tiempo prolongado.

Ante cualquier , comunicarse a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la SGIRPC.

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