Supernova Génesis 2026: abrazo entre Aarón Mercury y Mario Bautista enmienda la rivalidad; así fue el momento

El ring de Supernova Génesis 2026 se encendió la noche del pasado 26 de abril con la participación de Aarón Mercury y Mario Bautista en el enfrentamiento varonil más esperado del evento.

Tras meses de rivalidad, indirectas y polémicas, ambos personajes se subieron al cuadrilátero de la Arena Ciudad de México, en el que luego de un nocaut al cantante de 30 años durante el primer round, Mercury de 25 años, se proclamó como el campeón de la pelea.

La rivalidad entre ambas figuras se alimentó por meses previos al enfrentamiento. Foto: Supernova Boxing

Esta pelea se convirtió en uno de los momentos más destacados de todo el espectáculo, junto con la derrota de la tetra campeona Alana Flores, a manos de la actriz, cantante y bailarina argentina Flor Vigna.

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Abrazo entre Aarón Mercury y Mario Bautista sana la rivalidad entre ellos

Aarón Mercury comenzó a celebrar su victoria segundos después de derribar a Bautista (quien se llevó una victoria durante el Supernova Strikers 2025); sin embargo, al darse cuenta que su contrincante permanecía tendido sobre el piso recibiendo la atención médica, el influencer se acercó.

Aarón Mercury tras su victoria contra Mario Bautista. Foto: Supernova Boxing

Mercury se agachó y luego de poder hacer contacto con Mario Bautista, le dio un abrazo. La acción fue correspondida por el cantante, quien también le dijo unas palabras al oído al creador de contenido.

En la escena, que se transmitió en vivo, se pudo apreciar a ambos personajes platicando, riendo y repitiendo el amistoso abrazo, lo que desató emoción y furor en el público.

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A Aarón le cambió la cara en chinga cuando se dió cuenta que Mario no se levantaba.

Todo el beef fue show, gracias Mario por esta pelea tkm y espero que estés bien.



Este abrazo es lo que importa 🤍 pic.twitter.com/Y81LIaCTYK — fer, CAMPEON MERCURY version (@njherondaIe) April 27, 2026

Este gesto da a entender el fin de su rivalidad, la cual durante los meses previos al enfrentamiento se alimentó con provocaciones e indirectas en cada una de sus apariciones públicas.

Asimismo, durante su discurso de agradecimiento, Mercury dedicó unas palabras a Bautista, agradeciendo su compromiso con la pelea, reconociendo su trayectoria y admitiendo su admiración por él.

Mario Bautista revela lesión en la mano tras pelea con Aarón Mercury

En un reciente giro inesperado, el cantante mexicano reveló a través de redes sociales que sufrió una fractura durante su pelea con Aarón Mercury.

En su publicación de Instagram, Bautista escribió "Nudillo roto, Canelo voy por ti", junto con una imagen de una radiografía de su mano derecha. De acuerdo con algunos informes se trata de una fractura en el segundo metacarpiano de la mano, es decir, en el hueso del dedo índice derecho.

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