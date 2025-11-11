Más Información
El 11 de noviembre se ha convertido en una fecha clave para cazar ofertas antes del Buen Fin. Amazon y Mercado Libre ya activaron promociones especiales por el 11/11, con descuentos directos, meses sin intereses y envíos gratis en miles de productos.
A diferencia de otras campañas, muchas de estas rebajas son ofertas relámpago o por tiempo limitado, lo que significa que pueden desaparecer en cuestión de horas. Por eso, en este artículo iremos actualizando las mejores promociones conforme vayan apareciendo, para que puedas aprovecharlas a tiempo y sin complicaciones.
Si estás buscando adelantar tus compras navideñas, renovar algún gadget o simplemente aprovechar un buen precio, aquí encontrarás una selección confiable, con enlaces directos y detalles clave de cada producto.
Samsung Galaxy S24+ (12 GB / 256 GB, Negro Onyx)
Precio actual: $10,399 MXN
Descuento: –57 % (antes $23,999)
Meses sin intereses: Hasta 15 MSI
Uno de los smartphones más potentes de Samsung en su versión Plus, con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Ideal para quienes buscan alto rendimiento, pantalla de calidad y una experiencia fluida en multitarea.
