Más Información

Detenciones impulsan cobertura de García Harfuch: Estudio A.R.M.A.

Detenciones impulsan cobertura de García Harfuch: Estudio A.R.M.A.

Sedena, tras huéspedes para los hoteles del Tren Maya

Sedena, tras huéspedes para los hoteles del Tren Maya

Blindan Palacio Nacional con vallas de tres metros; aseguran recinto ante próxima marcha de la Generación Z

Blindan Palacio Nacional con vallas de tres metros; aseguran recinto ante próxima marcha de la Generación Z

García Harfuch informa que escoltas de Carlos Manzo volverán a declarar; investigan por qué abatieron al sicario

García Harfuch informa que escoltas de Carlos Manzo volverán a declarar; investigan por qué abatieron al sicario

12 penales concentran 56% de las líneas telefónicas denunciadas por extorsión: Harfuch; van por bloquear señales en cárceles

12 penales concentran 56% de las líneas telefónicas denunciadas por extorsión: Harfuch; van por bloquear señales en cárceles

“Mi objetivo es que la gente viva mejor”: Alessandra Rojo de la Vega

“Mi objetivo es que la gente viva mejor”: Alessandra Rojo de la Vega

Balean a chofer en la México-Pachuca; logró llegar herido hasta Indios Verdes para pedir ayuda

Balean a chofer en la México-Pachuca; logró llegar herido hasta Indios Verdes para pedir ayuda

Caen dos presuntos miembros de la Antiunión Tepito; aseguraron casi 100 kilos de marihuana en Venustiano Carranza

Caen dos presuntos miembros de la Antiunión Tepito; aseguraron casi 100 kilos de marihuana en Venustiano Carranza

El 11 de noviembre se ha convertido en una fecha clave para cazar ofertas antes del Buen Fin. Amazon y Mercado Libre ya activaron promociones especiales por el 11/11, con descuentos directos, meses sin intereses y envíos gratis en miles de productos.

A diferencia de otras campañas, muchas de estas rebajas son ofertas relámpago o por tiempo limitado, lo que significa que pueden desaparecer en cuestión de horas. Por eso, en este artículo iremos actualizando las mejores promociones conforme vayan apareciendo, para que puedas aprovecharlas a tiempo y sin complicaciones.

Si estás buscando adelantar tus compras navideñas, renovar algún gadget o simplemente aprovechar un buen precio, aquí encontrarás una selección confiable, con enlaces directos y detalles clave de cada producto.

Descubre y Compra 01:11 PM

Samsung Galaxy S24+ (12 GB / 256 GB, Negro Onyx)

Precio actual: $10,399 MXN
Descuento: –57 % (antes $23,999)
Meses sin intereses: Hasta 15 MSI

Uno de los smartphones más potentes de Samsung en su versión Plus, con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Ideal para quienes buscan alto rendimiento, pantalla de calidad y una experiencia fluida en multitarea.

🔗 Ver oferta en Amazon México

Google News

Noticias según tus intereses

[Publicidad]