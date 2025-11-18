A través de DownDetector, la plataforma donde se reportan las anormalidades que presentan plataformas y redes sociales, se dio a conocer que X y ChatGPT sufrieron una caída.

Los primeros reportes señalan que X, la red social de Elon Musk, comenzó a tener problemas desde las 5:52 de la madrugada. Pero no fue hasta las 7:37 que presentó su pico más alto con 505 reportes.

Por su parte, ChatGPT, comenzó a tener problemas desde desde las 5:04 de la madrugada y su pico más alto de reportes fue a las 8:09 con 76 informes.

¿Por qué ambas plataformas sufrieron una caída al mismo tiempo?

Existe una razón importante por la que ambas plataformas presentaron fallas al mismo tiempo: Cloudflare, la empresa tecnológica que proporciona servicios de seguridad en la nube, comenzó a presentar fallas esta madrugada.

Esta compañía es la que le presta sus servicios a varias plataformas entre ellas X y ChatGPT, lo cual provocó que miles de usuarios se quedaran sin el servicio de sus sitios favoritos.

La propia compañía informó mediante un comunicado que “los consumidores se pueden encontrar con errores” al intentar acceder a plataformas alojadas en su infraestructura. En este sentido, los usuarios pueden encontrar diversas fallas en sus plataformas.

Algunos de los sitios afectados por este inconveniente fueron:

X

ChatGPT

Canva

League of Legends

Hasta el momento de la redacción de esta nota, no se sabe el motivo exacto del porque falló Cloudflare; sin embargo, algunos medios han señalado que Cloudflare habría programado un mantenimiento durante el día en diferentes áreas del mundo, pero todo parece indicar que sus servidores no realizaron la tarea de manera adecuada.

