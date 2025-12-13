Tu celular no solo es de gran ayuda para realizar tareas cotidianas, sino que también se convierte en tu confidente, pues guarda fotos valiosas, videos de momentos únicos, información personal y hasta tu dinero.

Pero lo que quizá no sabías es que también accede a datos más profundos. Esto lo hace con el propósito de ofrecer una mejor experiencia de uso y facilitar la navegación en Internet.

El problema no es que tu celular los recopile, sino que hace que sea un blanco llamativo para ciberataques. Si quieres saber de qué información estamos hablando, sigue leyendo.

Tu celular recopila ciertos datos de ti para mejorar tu experiencia de uso. Foto: Unsplash

Leer también Cómo pagar con NFC desde tu celular

¿Qué datos tuyos recopila tu celular?

Tu celular sabe mucho sobre ti. No solo conoce tu ubicación y los contactos con los que te comunicas o el tipo de contenido que te gusta consumir en las diferentes apps y navegadores. También recopila otros datos sin que lo autorices.

Pero tranquilo porque no es espionaje. En realidad, lo hace cuando accedes o concedes ciertos permisos, por ejemplo:

Preferencias: Tu celular conoce tus gustos gracias al algoritmo de las redes sociales y los navegadores que utilizas, así como las apps que descargas y la personalización que le das a cada una.

conoce tus gustos gracias al algoritmo de las redes sociales y los navegadores que utilizas, así como las apps que descargas y la personalización que le das a cada una. Compras: Tu dispositivo accede a los procesos de compra que haces en aplicaciones y páginas web, por lo que sabe tus métodos de pago favoritos y hasta te los sugiere.

Los lugares que visitas: Esta información puede detectarla por medio de las fotos que capturas. Incluso, por esto mismo sabe qué frecuentas ya que las galerías reconocen rostros y hasta los clasifican en tus recuerdos.

Tu estado de salud: Gracias a las aplicaciones relacionadas con el estado de ánimo y salud física, tu dispositivo puede conocer los pasos que das al día, los latidos de tu corazón, tu consumo de medicamentos, etcétera.

Tu voz y rostro: Tu celular te conoce físicamente y no solo por tus selfies, sino por los patrones de seguridad para el bloqueo y desbloqueo. Además, los asistentes de voz almacenan tu tono y modulación vocal para funcionar mejor.

Las conexiones que usas: Finalmente, el celular conoce las redes WiFi, Bluetooth y hotspot a las que te vinculas.

Tu celular también sabe tu tono de voz gracias a los asistentes inteligentes, como Siri. Foto: Unsplash

¿Cómo cuidar tus datos de tu celular?

No importa si tu celular es Android o iPhone, las siguientes medidas de seguridad pueden ayudarte por si te preocupa la cantidad de información que sabe sobre ti:

No instales aplicaciones de las que desconfíes.

Lee los términos y condiciones de cada app para que sepas el tratamiento que le darán a tus datos.

No concedas todos los permisos que las aplicaciones te solicitan, sólo los necesarios.

Si no utilizas con mucha frecuencia ciertas apps, desactiva los permisos y actívalos solo cuando las vayas a necesitar.

Si bien, la mayoría de aplicaciones son confiables y los datos a los que tu celular accede únicamente son para mejorar tu experiencia, revisa de manera constante los permisos que tiene cada una. Así tu celular estará más controlado.

Leer también Qué hacer si tu contraseña de LinkedIn fue hackeada

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters