LinkedIn, la red social de empleos, también ha sido presa de ataques como hackeos y el phishing, que ocurre cuando ciberdelincuentes usurpan la identidad de personas o empresas importantes, con la finalidad de sustraer información de los usuarios.

De acuerdo con LinkedIn, más de 16,000 millones de datos como contraseñas han sido vulnerados por filtraciones alrededor del mundo.

Si formas parte de los 1,200 millones de usuarios que integran esta plataforma, te será de mucha utilidad saber cómo pueden hackear tu cuenta y las posibles soluciones a las que puedes recurrir si esto llega a sucederte.

Continúa leyendo para saber más al respecto.

LinkedIn ha enfrentado múltiples hackeos desde su fundación. Foto: Pixabay

¿Cuáles son las razones por las que tu cuenta de LinkedIn puede ser hackeada?

En los últimos años, LinkedIn reportó ataques en las cuentas de más de 700 millones de usuarios, de acuerdo con una investigación realizada por la Universidad de Tecnologías Avanzadas (UNIAT).

Por lo cual, hace unas semanas la red social profesional nacida en 2002, lanzó una serie de razones por las que tu cuenta podría ser vulnerada. Asimismo, compartió una solución que puedes atender en caso de que tu perfil sea hackeado.

”Nos tomamos muy en serio la responsabilidad que tenemos de proteger a nuestros miembros, así como sus cuentas y los datos que utilizan para nuestros servicios”, replicó en su sitio web la compañía fundada por Reid Hoffman y Eric Ly.

De acuerdo con LinkedIn, las principales razones por las que un perfil de la plataforma puede ser hackeado son:

Abrir sesión en dispositivos ajenos o públicos y olvidarse de cerrar la cuenta.

Perder el dispositivo en el que se tenía activa la cuenta.

Ataques en los correos electrónicos con asuntos relacionados a la aplicación.

Utilizar la contraseña de LinkedIn para otras plataformas o páginas de Internet.

Por ello, la red social invita a sus miembros a cuidar sus claves de acceso y evitar, en medida de lo posible, el uso de móviles ajenos para entrar a su cuenta.

LinkedIn te notifica si alguien ha entrado a tu cuenta desde otro dispositivo. Foto: Unsplash

¿Qué puedes hacer si tu cuenta de LinkedIn fue atacada?

Si crees que alguien ha ingresado a tu cuenta pero tú aún tienes acceso sin presentar ningún inconveniente, toma las siguientes medidas para proteger tu perfil:

Cambia tu contraseña y elige una nueva que contenga caracteres especiales, mayúsculas, minúsculas y números. Recuerda que no debe ser la misma que utilizas para otras aplicaciones.

y elige una nueva que contenga caracteres especiales, mayúsculas, minúsculas y números. Recuerda que no debe ser la misma que utilizas para otras aplicaciones. Activa la verificación de doble factor, la cual bloquea el acceso no autorizado a tu cuenta aun cuando el otro individuo tenga tu nombre de usuario y contraseña.

Revisa tus sesiones activas para ver los lugares en los que tienes abierta tu cuenta de LinkedIn al mismo tiempo. Puedes ver los detalles de cada sesión y cerrar todas a la vez o las que consideres necesario.

al mismo tiempo. Puedes ver los detalles de cada sesión y cerrar todas a la vez o las que consideres necesario. Revisa las direcciones de email y los números de teléfono de tu cuenta para asegurarte de que estén actualizados y que poseen los parámetros adecuados de seguridad.

Comprueba las cuentas de email personales vinculadas a tu cuenta para garantizar tu seguridad.

Tip: Siempre puedes restablecer la contraseña de tu cuenta las veces que lo requieras.

Estos protocolos de ciberseguridad han sido aplicados desde la creación de LinkedIn, pero fueron reforzados en 2012 cuando la plataforma sufrió un hackeo masivo en el que cerca de 6.5 millones de contraseñas se filtraron.

Finalmente, si no puedes acceder a tu cuenta y te enteras de que ha sido modificada, levanta un acta de denuncia en LinkedIn aquí.

Recuerda que la red social suele enviar notificaciones de seguridad cuando un tercero intenta iniciar sesión en tu cuenta desde un nuevo dispositivo.

