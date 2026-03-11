WhatsApp anunció el lanzamiento de cuentas gestionadas por padres, una modalidad diseñada para que los menores de edad puedan usar la aplicación de mensajería con controles y configuraciones más estrictas.

La nueva función busca responder a una preocupación de las familias sobre cómo introducir a los menores en la comunicación digital sin perder de vista la seguridad y la privacidad. Estas cuentas están pensadas para usuarios de menores de 13 años (o por debajo de la edad mínima requerida según cada país) y deben ser configuradas y administradas por una madre, padre o tutor mayor de edad.

Según la compañía, la iniciativa surge directamente de las solicitudes de familias que desean una versión de la aplicación adaptada a los más jóvenes. La herramienta comenzará de manera gradual en todo el mundo durante los próximos meses.

¿WhatsApp para menores? Así funcionará el control parental. Imagen: cortesía

Controles parentales y comunicación limitada en WhatsApp

Las cuentas gestionadas por padres están diseñadas para ofrecer una experiencia más segura dentro de la plataforma, por lo que su uso quedará limitado a llamadas y mensajes, sin otras funciones adicionales que puedan generar riesgos.

Una vez creada la cuenta, los adultos responsables pueden controlar distintos aspectos clave de la interacción digital del menor. Entre ellos, decidir quién puede comunicarse con el niño o niña, revisar solicitudes de mensajes de contactos desconocidos y autorizar los grupos a los que puede unirse.

Para realizar cambios en la configuración, el sistema utiliza un PIN de seis dígitos, que protege los ajustes de privacidad del dispositivo administrado. Solo el adulto que configuró la cuenta puede modificar estas opciones, lo que permite adaptar la experiencia según las reglas familiares.

“Todas las conversaciones personales siguen siendo privadas y están protegidas con cifrado de extremo a extremo, lo que significa que nadie, ni siquiera WhatsApp, puede verlas ni escucharlas”, informó la compañía en un blog.

Cómo configurar la cuenta de un menor

Para activar esta modalidad, el proceso requiere el teléfono del menor y el del padre o tutor. Ambos deben colocarse uno junto al otro para vincular las cuentas mediante un código QR.

El procedimiento comienza descargando la aplicación en el teléfono del menor de edad desde la tienda de aplicaciones correspondiente. Después se debe seleccionar la opción “Crea una cuenta administrada por un padre, madre o tutor”, registrar el número telefónico del menor e ingresar su fecha de nacimiento para confirmar su edad.

Posteriormente, el adulto debe escanear el código QR con su propio teléfono, verificar que es una persona adulta y crear el PIN parental que permitirá controlar la configuración de la cuenta.

¿WhatsApp para menores? Así funcionará el control parental. Imagen: Unsplash

Una vez completado el proceso, la niña o niño podrá personalizar su perfil con nombre y fotografía, mientras el adulto mantiene el control sobre los ajustes clave.

La empresa recuerda que esta función requiere la versión más reciente de WhatsApp para iPhone o dispositivos Android.

“WhatsApp ya es una parte importante de la vida familiar, ya sea para compartir novedades importantes con familiares o simplemente para hacerles saber a tus seres queridos que estás en casa y a salvo. Queremos ofrecer la manera más segura y privada para que las familias se comuniquen.”, señala la compañía.

Con estas nuevas cuentas supervisadas, la aplicación apuesta por ofrecer una entrada más segura al mundo de la mensajería para los usuarios más jóvenes.

